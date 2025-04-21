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Эзотерика

Сколько казахстанцев предпочитают работать пять дней в неделю

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Работник в офисе
Работник в офисе. Иллюстративное фото: pexels.com

Помимо размера зарплат, казахстанцам важен удобный график и формат работы. При этом больше половины работников предпочитают классическую пятидневку. Какие еще есть варианты, узнали журналисты NUR.KZ.

Когда граждане ищут работу, они оценивают разные факторы: размер заработной платы, удаленность от дома, наличие официального трудоустройства, а также график и формат работы.

В эру цифровизации многие предприятия и компании давно перенесли часть работы в онлайн. Как выяснили аналитики HeadHunter в своем исследовании, которое охватило порядка 1 600 респондентов, для многих казахстанцев именно гибридный график работы оказался самым удобным – его выбирают 40% соискателей.

Такой формат подразумевает работу онлайн, но не исключает из жизни оффлайн-работу и позволяет сохранять живое общение с коллегами.

Еще 36% предпочитают исключительно удаленную работу: такой формат удобен тем, что работник сам выбирает место, откуда ему удобнее всего выполнять свои задачи, даже если это кофейня или вообще другая страна. О том, что стоит знать, перед тем как перейти на дистанционную работу, мы рассказывали здесь.

Среди удобных форматов работы казахстанцы также называли сменный график (26%) и вахтовый метод (17%). При этом важно, что респондентам давали возможность выбрать сразу несколько вариантов.

Мужчина работает на дому.
Мужчина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Что касается режима рабочих дней, то в Казахстане, несмотря на наличие возможности перейти на четырехдневную рабочую неделю, большая часть граждан (53%) по-прежнему предпочитает работать в привычном графике 5/2, то есть пять рабочих и два выходных дня.

В свободном графике предпочитают работать 38%, а еще около 31% отметили удобство режима "два на два". Примечательно, что примерно 17% выбрали график 15/15, и еще 4% предпочли менее популярные варианты работы.

Что касается других условий труда, например переработок, то оказалось, что 76% граждан относятся к ним спокойно, но только в том случае, если они оплачиваются. Напомним, в Казахстане сверхурочная работа обязательно должна оплачиваться – на каких условиях, можно прочитать в нашем материале.

Несмотря на то, что для многих граждан свободный график остается предпочтительным, на деле значительная часть респондентов отмечает, что утренние и дневные часы для них являются самыми продуктивными – такой вариант выбрали 34% и 32% соответственно. Впрочем, 45% также отметили, что продуктивность зависит не от времени, а от задач и дня недели.

Таким образом, при трудоустройстве граждане смотрят не только на размер обещанной зарплаты, но и на то, насколько удобно и комфортно они смогут работать.

Важно помнить, что сам график работы не должен влиять на размер зарплаты и работодатель не имеет права снижать оклады из-за смены формата. Ранее мы рассказывали о том, на какие компенсации имеет право работник, ушедший на дистанционную работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2237589-skolko-kazahstancev-predpochitayut-rabotat-pyat-dney-v-nedelyu/