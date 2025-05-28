Оклад до 650 тыс. тенге: какие виды подработок доступны казахстанцам на лето

Летом активность некоторых сфер возрастает, что позволяет найти подработку студентам и безработным. При этом на выбор есть варианты с зарплатой до 650 тыс. тенге. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Летом в Казахстане доступны различные виды подработок с зарплатой до 650 тысяч тенге, включая работу вожатым, курьером, официантом, фотографом и изготовителем handmade-сувениров.

По данным экспертов inDrive, курьеры могут зарабатывать от 8000 до 25000 тенге в день, а при активной работе месячный доход может достигать 650000 тенге.

Специалисты отмечают, что официанты без опыта могут получать от 5000 до 15000 тенге за смену, а с опытом в престижных заведениях - до 20000-30000 тенге, включая чаевые.

Длительный отпуск, каникулы и прочие факторы могут позволить казахстанцам различных возрастов найти дополнительный источник дохода в виде подработки. При этом работать могут даже несовершеннолетние граждане – возраст заключения трудового договора начинается с 16 лет.

Как сообщают эксперты inDrive, среди самых востребованных вариантов летней занятости в Казахстане можно выделить пять основных идей, которые подойдут даже новичкам.

Вожатый в летнем лагере

Работа вожатым – это вариант для тех, кто любит детей, активный отдых и не боится ответственности. В обязанности входят организация развлекательных мероприятий, мастер-классов и обеспечение безопасности детей.

"В среднем за одну смену (2-4 недели) вожатый может заработать от 80 000 до 200 000 тенге. Сумма зависит от престижности лагеря, региона и опыта работы. Работа требует полной вовлеченности, включая проживание в лагере, но питание и жилье предоставляются бесплатно", – отмечают эксперты.

Важно учитывать, что такая деятельность требует большой ответственности, постоянной активности и умения найти общий язык с детьми. А сама работа занимает полный рабочий день.

Курьер в службе доставки

Работа курьером за последние годы стала одним из самых востребованных вариантов подработки.

Специфика такой работы заключается в том, что уровень дохода будет зависеть от активности курьера. При этом часто график является свободным. Больше всего востребована доставка еды, товаров из магазинов и документов.

Курьер. Иллюстративное фото: freepik.com

"Платформы, такие как inDrive, предоставляют возможность легко находить заказы. Курьеры зарабатывают от 8 000 до 25 000 тенге в день. При активной работе месячный доход может достигать 650 000 тенге", – сообщают эксперты.

Для работы понадобятся смартфон с мобильным интернетом и выносливость, так как часто доставка осуществляется пешком или на велосипеде. Напомним, что для управления мопедом нужны регистрация и водительское удостоверение.

Официант в кафе и ресторанах

Работа официантом – классический вариант подработки для студентов и молодежи. Это связано с тем, что лето является наиболее активным сезоном для кафе и ресторанов. Поэтому официанты становятся особенно востребованными.

"График работы обычно сменный, что позволяет совмещать с другими занятиями. Дневной заработок официанта составляет от 5 000 до 15 000 тенге без опыта, а с опытом и в престижных заведениях можно зарабатывать до 20 000-30 000 тенге за смену, включая чаевые", – сообщают специалисты.

Однако для этого потребуется иметь навыки коммуникабельности, стрессоустойчивости, а также хорошая физическая выносливость и опрятный внешний вид. График работы обычно сменный.

Фотограф на летних мероприятиях

Летом также проходит сезон свадеб, семейных событий, пикников и путешествий. Соответственно, возникает спрос на фотографов даже с базовыми навыками работы.

План бракосочетания. Иллюстративное фото: freepik.com

"Средний заработок за одну съемку составляет от 10 000 до 50 000 тенге, в зависимости от продолжительности мероприятия и опыта. По мере роста опыта и качества работ, стоимость ваших услуг также будет расти.

График работы свободный, но вам нужно самостоятельно искать клиентов", – отмечают эксперты.

Важно учитывать, что для этого потребуется иметь свой фотоаппарат, портфолио с примерами предыдущих работ, а также минимум базовые навыки съемки и обработки изображений.

График работы свободный и зависит от заказов.

Handmade-сувениры и подарки

С ростом мероприятий увеличивается спрос и на различные подарки. А это возможность заработка для творческих людей – изготовление оригинальных подарков и сувениров может стать прибыльным занятием.

Обычно у покупателей популярны различные украшения, открытки, свечи, мыло ручной работы, изделия из кожи или войлока и многое другое.

"Ежемесячный доход от продажи handmade-товаров варьируется от 20 000 до 200 000 тенге в месяц, в зависимости от того, что вы делаете и как продаете.

График работы свободный, но особенность такой подработки в том, что нужно самостоятельно искать клиентов, участвовать в ярмарках или продавать изделия через социальные сети и маркетплейсы", – отмечают в InDrive.

Порог вхождения может оказаться чуть выше прочих вариантов, так как понадобятся навыки рукоделия, усидчивость и креативность.

Ранее в Минтруда рассказали, где школьники могут подработать летом.

Также стало известно, сколько зарабатывает молодежь в Казахстане.

Дополнительно напомним, что в Казахстане действует программа "Молодежная практика" с окладом в 109,5 тыс. тенге и обучением.