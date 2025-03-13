Сколько платят молодым специалистам в Казахстане

В Казахстане действует программа "Молодежная практика". Ее участники не только находят работу, но и обучаются. В среднем молодым специалистам платят по 109,5 тыс. тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

С проблемами при поиске работы сталкиваются не только казахстанцы в возрасте, но и молодежь. Работодателям зачастую легче найти работника среднего возраста с приличным стажем, чем "тратить время" на человека без опыта работы или на того, кто вскоре уйдет на пенсию.

Между тем в Казахстане действуют программы, которые помогают людям найти работу независимо от возраста. "Молодежная практика" – одна из них. В рамках нее безработные граждане могут найти свою первую работу.

Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, участниками "Молодежной практики" могут стать безработные выпускники организаций образования не старше 35 лет с целью приобретения первоначального опыта работы.

Особенность программы заключается в том, что бывший студент не только трудоустроится, но и получит личного наставника, который передаст ему профессиональные знания и свой опыт.

Отметим, что в 2024 году в рамках реализации программы "Молодежная практика" было трудоустроено 33,3 тыс. человек, причем 57,9% из них, то есть около 19,3 тыс., были молодые люди из сельских районов. Доля женщин среди участников составила 64,8%, или 21,6 тыс.

Наибольшее количество трудоустроенных отмечается в Туркестанской (8,6 тыс. человек), Кызылординской (3,2 тыс.), Жамбылской (2,6 тыс.) областях и в Шымкенте (2,4 тыс. человек).

Чаще всего по программе граждане трудоустраивались на позиции медсестер и медбратьев (2 216 человек), учителей начальных классов (1 498), юристов (1 481), учителей физкультуры (1 323) и фельдшеров (1 277 человек).

Что касается зарплат в рамках "Молодежной практики", то в среднем молодым специалистам в 2024 году платили по 109,5 тыс. тенге. Впрочем, все зависит от региона, например, в Актюбинской области средний оклад составил 120,9 тыс. тенге – это самый большой показатель в стране.

Отметим, что финансирование молодежной практики осуществляется Центром трудовой мобильности. Граждане ежемесячно получают зарплату через госкорпорацию "Правительство для граждан". То есть такие трудоустройства полезны и для самих работодателей, потому расходы по обеспечению "практикантов" ложатся на государство.

Напомним, в Казахстане также действуют и другие программы, которые помогают людям трудоустроиться. Например, в рамках проекта "Серебряный возраст" граждане старшего поколения могут найти себе хорошую работу до того, как уйдут на заслуженный отдых

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