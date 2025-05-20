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Где казахстанские школьники могут подрабатывать летом, рассказали в Минтруда

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Школьник с рюкзаком
Школьник. Иллюстративное фото: pexels.com

Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова на заседании кабмина рассказала, где сейчас работают школьники и какие вакансии будут доступны для них летом, передает корреспондент NUR.KZ.

Светлана Жакупова сообщила, что на сегодня более 1,4 млн школьников в возрасте от 14 до 18 лет вправе работать в Казахстане.

Наибольшее количество зафиксировано в южном макрорегионе - Туркестанской (204,9 тыс.), Алматинской (136,1 тыс.), Жамбылской (102,3 тыс.) областях и городе Алматы (124,7 тыс.).

"Согласно данным информационных систем, на сегодняшний день занятостью охвачены 24,3 тыс. детей школьного возраста. Наибольшее количество занято в сферах торговли (5,3 тыс.), услуг по проживанию и питанию (3,6 тыс.)", - сообщила министр.

На летний период, по данным Жакуповой, на Электронной бирже труда (enbek.kz) создан специальный раздел "Мои летние каникулы", позволяющий школьникам и студентам уже с 14 лет регистрироваться на платформе, создавать свой личный кабинет, размещать резюме и самостоятельно искать подходящие вакансии.

"Для учащихся в возрасте до 16 лет регистрация и создание личного кабинета будет осуществляться законными представителями (родители, опекуны).

Кроме того, на платформе онлайн-обучения Skills.Enbek предлагается широкий спектр бесплатных и платных курсов в различных областях, которые позволят школьникам приобрести новые навыки или усовершенствовать существующие. Сегодня на платформе опубликовано 1 294 курса, из которых 322 являются бесплатными, 67 курсов адаптированы для лиц с инвалидностью.

Продолжится практика организации местными исполнительными органами общественных работ для учащихся старших классов общеобразовательных школ в период летних каникул. Ежемесячный размер заработной платы составляет не менее 24 МРП (2025 год - 94 368 тенге)", - добавила Светлана Жакупова.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2025 года в Казахстане насчитали 451 515 безработных граждан. Уровень безработицы составил 4,6%, что немного меньше, чем было год назад.

Также в Казахстане стали активнее искать работу подростки в возрасте до 17 лет. В среднем они рассчитывают на зарплаты в пределах 90-150 тыс. тенге. Подробности о работающей молодежи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246835-gde-kazahstanskie-shkolniki-mogut-podrabotat-letom-rasskazali-v-mintruda/