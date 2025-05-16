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Сколько денег зарабатывает молодежь в возрасте от 15 до 34 лет в Казахстане

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Женщина высыпает из кошелька монеты на фоне калькулятора
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Лица в возрасте до 34 лет относятся к молодежи. Они могут работать в различных сферах и получать свыше 500 тыс. тенге, но только в определенных направлениях. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Молодежь в Казахстане (15-34 года) составляет 39% занятого населения, но большинство зарабатывает меньше среднего по стране уровня в 423 133 тенге.
  • Наиболее популярные сферы занятости для молодежи - торговля (17,4%), образование (13,1%) и промышленность (10,8%), при этом только в промышленности средняя зарплата превышает общенациональную.
  • 6,2% молодых казахстанцев относятся к категории NEET (не работают и не учатся), причем самая высокая доля таких людей наблюдается в Ұлытау (10,4%) и Мангистауской области (10%).

Последние данные о средних заработных платах в Казахстане показали, что в 1 квартале текущего года уровень достиг 423 133 тенге. Это на 10,7% больше, чем в прошлом году.

Однако эти данные охватывают работников всех возрастов, которые получают официальные заработные платы.

Как сообщают в Бюро национальной статистики (БНС), казахстанцы в возрасте от 15 до 34 лет занимают 39% от общей численности занятых. При этом они работают в самых разных сферах экономики, а большая часть зарабатывает меньше среднего по стране уровня.

Напомним, что трудовой договор можно заключить даже в возрасте до 14 лет, но только в определенных сферах.

Где работает молодежь и сколько получает

Больше всего молодых казахстанцев, согласно статданным, занято в трех отраслях экономики. При этом большинство из них зарабатывают менее среднего оклада по стране (423 133 тенге по Казахстану, а в Алматы – 539 125 тенге).

Так, наиболее популярные сферы и зарплаты выглядят следующим образом:

  • торговля – занято 17,4% молодежи (629,8 тыс. человек). В этой отрасли в среднем получают 396 444 тенге;
  • образование – доля занятой молодежи достигает 13,1% (474,2 тыс. человек), а зарплаты в среднем равны 302 428 тенге;
  • промышленность – задействовано 10,8% молодых людей (392,8 тыс. человек), из них в обрабатывающем секторе трудится 209,9 тыс. человек, где в среднем зарабатывают 519 020 тенге.

Безработица среди молодежи

Как указывается в БНС, к категории NEET (Not in Education, Employment or Training или "не обучаются и не работают") относятся 336,4 тыс. человек в возрасте от 15 до 34 лет, или 6,2% от всех молодых казахстанцев. При этом их доля снизилась на 41,5 тыс. человек за год.

На кухонной тарелке лежат деньги
Иллюстративное фото: Getty Images / Natalya Sambulova

Самая высокая доля NEET отмечается в областях:

  • Ұлытау – 10,4% местной молодежи;
  • Мангистауской – 10,0% молодых граждан.

А меньше всего безработной молодежи отмечается в Абайской области (2,7%) и ВКО (4,2%).

В то же время аналитики Telegram-канала Tengenomika отмечают, что снижение безработицы среди молодежи является хорошим сигналом, однако надо улучшать условия для их обучения, особенно в сложных регионах.

"Молодежь в Казахстане активно участвует в экономике, но треть работает в секторах с относительно низкими доходами. Промышленность – особенно обрабатывающая – остается точкой роста зарплат.

При этом география возможностей сильно различается, а проблема NEET сохраняется в отдельных регионах. Сокращение их числа – позитивный сигнал, но устойчивое решение возможно только при улучшении доступности образования и рабочих мест в депрессивных регионах", – сообщают аналитики.

Ранее мы рассказывали, в каких регионах Казахстана средняя зарплата оказалась слишком высокой.

Также сообщалось, в каких сферах средние оклады превышают 1 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2245242-skolko-deneg-zarabatyvaet-molodezh-v-vozraste-ot-15-do-34-let-v-kazahstane/