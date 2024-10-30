Почему опасно оформлять чужую рассрочку на свое имя в Казахстане

Обычно казахстанцы соглашаются на оформление рассрочки или кредита по просьбе знакомых или родственников. Но в итоге это может обернуться долгами и прочими последствиями. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Оформление рассрочки или кредита на чужое имя в Казахстане несет серьезные риски, включая юридическую ответственность за погашение долга, финансовые потери и ухудшение кредитной истории.

В случае неуплаты долга фактическим пользователем товара, все негативные последствия (пени, удержания с зарплаты, арест имущества) ложатся на официального заемщика.

Для защиты интересов рекомендуется оформлять расписку, но даже она не гарантирует быстрого решения проблемы в случае отказа платить, поэтому следует тщательно взвесить все риски перед согласием на оформление чужой рассрочки.

Рассрочка или кредит являются популярными инструментами для покупки дорогостоящей техники, гаджетов, предметов мебели и так далее.

Однако казахстанцам могут отказать в их выдаче из-за наличия большого количества других займов, просроченных платежей, плохой кредитной истории и так далее. Поэтому иногда используется схема оформления такой покупки на родственников или знакомых.

Результат такой сделки может обернуться большими финансовыми потерями для лица, подписавшего договор займа или рассрочки.

Последствия чужого кредита

Оформление рассрочки на чужое имя может быть связано с рядом рисков, включая юридические, финансовые и кредитные последствия.

Например, лицо, на чье имя оформлена рассрочка, несет полную юридическую ответственность за погашение задолженности. Даже если фактические платежи обещает осуществлять другое лицо, кредитор, по сути, не учитывает эти договоренности.

Поэтому при возникновении просрочек все соответствующие последствия в виде пени, удержаний с заработной платы, арест имущества и так далее будут возложены именно на заемщика, указанного в договоре.

Кредитная карта. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Среди финансовых рисков можно отметить денежные расходы в случае невыполнения своих обещаний лица, которое просило помочь с рассрочкой или кредитом – придется погашать платежи самостоятельно, чтобы избежать последствий.

А кредитный риск заключается в том, что допущенная просрочка может повлиять на возможность заемщика оформить другую рассрочку или кредит, которые он планировал в будущем.

И даже может поступить отказ в выдаче ипотечного займа из-за испорченной кредитной истории из-за неоплаченной чужой покупки.

Как взыскать долг

Если лицо, которое фактически использует товар или услугу, отказывается платить, возникают риски долговой нагрузки и судебных разбирательств. Однако в случае оформления на себя чужой рассрочки или кредита финансовое бремя ложится на заемщика по договору.

Защитить свои интересы может соответствующая расписка – она подтверждает обязательства лица вернуть средства и может служить основанием для подачи иска в суд в случае невозврата денег.

Однако в итоге дело может затянуться и потребовать дополнительных расходов на юристов, судебные пошлины и так далее.

Поэтому следует тщательно обдумать все риски и негативные последствия, которые могут возникнуть в случае согласия на оформление чужой рассрочки или кредита на свое имя.

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