Кредитная карта или обычный кредит: о чем следует знать казахстанцам перед оформлением

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Использование различных форм кредитования может быть популярно среди населения по разным причинам. Однако каждый продукт имеет свои особенности, о которых следует знать заранее. Подробнее об этом в материале NUR.KZ.

Современная экономическая модель подразумевает активное вовлечение потребителей в процессы купли-продажи различных товаров и услуг.

При этом казахстанцам предлагаются различные финансовые инструменты, включая обычное банковское кредитование и отдельные виды кредитных карт.

Использовать ли вообще какие-либо виды займа каждый должен решать самостоятельно, не забывая о рисках и строгой финансовой ответственности.

Рассмотрим два вида кредитования, которые наиболее часто используются потребителями: обычный заем и кредитная карта.

Кредитная карта: особенности и недостатки

Получить кредитную карту для осуществления различных покупок можно практически в любом банке второго уровня (БВУ).

Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Суть кредитной карты заключается в следующем: вам доступна определенная сумма денег, которую можно потратить либо полностью, либо частично.

Например, если доступно 100 000 тенге лимита, то можно потратить любую сумму до указанного ограничения. При этом условия кредитования будут распространяться только на те деньги, которые были потрачены. В некоторых банках деньги даже можно обналичить.

В отличие от обычного кредита, это позволяет экономить время, так как не нужно ждать одобрения – достаточно оплатить картой через POS-терминал.

Также преимущества заключаются в наличии:

льготного периода – время, за которое можно погасить долг без процентов. Обычно он может длиться от 30 до 60 дней с момента покупки;

бонусов – за покупку через кредитную карту банки могут предоставить кэшбэк в размере до 5% от потраченных средств.

Иллюстративное фото: Pexels

Недостатки кредитной карты – наличие большой процентной ставки (до 30% и выше) и серьезные последствия при просрочке платежей (могут быть начислены денежные штрафы).

А при погашении долга имеется фиксированный размер минимального платежа, который нужно вносить, чтобы не уйти в просрочку. К тому же часто предполагается ежегодный платеж за обслуживание карты.

На данный момент альтернативой кредиткам стали карты рассрочки, предлагаемые БВУ. Обычно они позволяют оформить рассрочку на три месяца и оплатить товар (услугу) частями без переплаты.

То есть достаточно использовать карту на кассе, как в случае обычной покупки. Однако, если возникнет просрочка, казахстанцы также могут столкнутся со штрафами, высокими процентами и так далее.

Обычный кредит и его особенности

Оформление обычного потребительского займа в филиалах банков второго уровня имеет несколько отличий от кредиток и карт рассрочки.

Главная особенность – сумма займа сразу выдается заемщику. Соответственно, все проценты будут начисляться на весь объем полученных денег.

То есть, даже если из 100 000 тенге, оформленных в кредит, потрачено всего 40 000 тенге, процент вознаграждения будет начисляться на всю сумму займа.

При этом кредит может позволить получить намного большую сумму, чем по картам – до 7 000 000 тенге в некоторых БВУ. И за обналичивание средств часто не предусмотрена комиссия.

Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Среди недостатков обычного кредитования можно отметить:

время оформления – в отличие от кредитной карты, в некоторых банках может потребоваться очное посещение отделения;

нет льготного периода – проценты будут начисляться с момента получения средств и подписания договора;

досрочное погашение – могут быть предусмотрены штрафы за досрочную оплату займа.

Напомним, что все указанные финансовые инструменты имеют серьезные риски. Поэтому использовать их необходимо только в тех ситуациях, когда это оправдано с точки зрения личной финансовой безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1952864-kreditnaya-karta-ili-obychnyy-kredit-o-chem-sleduet-znat-kazahstantsam-pered-oformleniem/