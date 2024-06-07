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"Обязаны списать долг": АРРФР о кредитах, на которые казахстанцы не соглашались

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Женщина держит в руках пластиковую карточку и денежные купюри
Женщина держит в руках пластиковую карточку и денежные купюри: Freepik

На брифинге СЦК замглавы АРРФР рассказал, в каком случае микрофинансовые организации обязаны списать оформленные на казахстанцев кредиты, передает корреспондент NUR.KZ.

У замглавы Агентства по развитию и регулирования финансового рынка Олжаса Кизатова спросили, продолжают ли микрофинансовые организации оформлять кредиты на казахстанцев, которые установили для себя запрет для их оформления в eGov.

"В феврале вступили в силу нормы закона о добровольном отказе от получения займов - на данный момент этим правом воспользовались 385 тысяч граждан Казахстана.

Сейчас также мы дополнительно предусмотрели в реализацию этих норм ответственность банков и микрофинансовых организаций, если они выдали кредит тем лицам, которые отказались от получения кредита - банки и микрофинансовые организации должны в обязательном порядке списать эти кредиты и исключить негативную кредитную историю об этих лицах в системе кредитного бюро", - заявил Кизатов.

Он добавил, что АРРФР пока не известны случаи "обхода" микрофинансовыми организациями этой нормы.

Также в АРРФР сообщили, что после введения добровольного запрета на оформление на себя кредита число займов в стране снизилось, но незначительно.

"В первом квартале текущего года объем выданных кредитов составил 525 млрд тенге на 4,5 млн договоров. По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение на 2,5%. По объемам и количеству также незначительное уменьшение произошло.

Мы не думаем, что эта норма о добровольном отказе как-то сильно повлияет на снижение количества займов. Мы эти меры больше направили на то, чтобы сократить количество именно мошеннических транзакций. У нас в последнее время было значительное количество жалоб на то, что люди мошенническим образом оформляли кредиты в отношении третьих лиц", - добавил Олжас Кизатов.

Отметим, что в прошлом году у граждан Казахстана появилась возможность обезопасить себя от мошенников, которые пытаются оформить на них незаконные кредиты: казахстанцам дали возможность установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов на свое имя.

Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на 6 месяцев - и по истечении срока снимается автоматически. Также можно снять эти ограничения в любое время.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как запретить оформлять на себя кредиты и защититься от мошенников в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113884-obyazany-spisat-dolg-arrfr-o-kreditah-na-kotorye-kazahstancy-ne-soglashalis/

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