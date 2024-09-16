На каких условиях выдают кредиты ломбарды в Казахстане

Ломбарды могут выдавать займы под залог имущества, что может стать удобным решением в определенных ситуациях. При этом есть риск продажи залога за долги. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Ломбарды в Казахстане могут выдавать микрокредиты под залог движимого имущества, но с ограничениями по видам принимаемого залога.

Условия кредитования в ломбардах регулируются законодательством, включая максимальные ставки вознаграждения и сроки займов.

При просрочке платежа ломбард обязан хранить залог минимум 30 дней, после чего может его продать, а заемщик имеет право на остаток от суммы продажи в течение 90 дней.

Ломбарды в Казахстане относятся к категории микрофинансовых организаций (МФО).

Это позволяет им предоставлять микрокредиты, обеспеченные движимым имуществом. Условия кредитования в ломбардах отличаются от банковских, и в качестве залога принимаются только определенные предметы, которые предварительно оцениваются.

При этом кредит в ломбарде можно получить даже в случае банкротства или оформления процедуры восстановления платежеспособности.

Что нельзя сдать в ломбард

Согласно "Правилам организации деятельности ломбардов", казахстанцы не могут сдать в качестве залога:

недвижимость и арестованное имущество;

вещи, изъятые из оборота или ограниченные в нем, продукты питания и скоропортящееся сырье;

имущество, обремененное правами третьих лиц;

подержанные одежду, обувь, кухонную утварь, кроме меховой одежды, столовых сервизов и изделий из драгоценных металлов;

детские принадлежности;

транспортные, компенсаторные и специальные средства передвижения для инвалидов;

государственные награды, медали и призы;

цельные и комплектные ювелирные изделия, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни, в качестве лома.

Если залог не относится к этим категориям, ломбард может принять имущество в обмен на денежный заем на общепринятых условиях.

Покупка в ломбарде. Иллюстративное фото: emyerson/Getty Images

При принятии залога ломбард обязан оформить договор хранения и выдать именную сохранную квитанцию, где указываются:

данные ломбарда;

информация о заемщике (личные данные) и залоге (оценка, подробные характеристики, классификация имущества);

условия хранения (сроки, плата, продажа), страхования (за счет ломбарда) и возврата залога.

При этом в течение трехмесячного срока хранения невостребованного имущества и до дня продажи вещи ломбард не ухудшает условия его хранения.

Условия кредита

Кредиты в ломбардах предоставляются на условиях, аналогичных МФО, установленных постановлением финансового регулятора "Об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения".

Например, если сумма залогового микрокредита меньше 45 МРП (до 166 140 тенге на 2024 год), а срок займа менее 45 дней, то максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) может составить не более 179% на весь срок кредита.

Если сумма займа и срок будут больше, то ГЭСВ не должна превышать 46%. При этом максимальный срок займа не может превысить один год, а сумма – не более 8 000 МРП (29,536 млн тенге).

Последствия просрочки в ломбарде

При просрочке оплаты займа начисляется пеня в размере до 0,5% в день от суммы платежа, но общий долг не может превышать 100% от суммы кредита.

Кроме того, ломбард не может продать залог сразу после просрочки: имущество должно храниться минимум 30 дней. В этот период заемщик может оплатить задолженность и вернуть свое имущество. В случае непогашения долга ломбард вправе продать залог.

Если залоговое имущество реализовано, в течение 90 дней после истечения срока сохранной квитанции заемщик может получить остаток от суммы продажи, за вычетом платы за хранение и других расходов.

Например, если ювелирное изделие оценено в 40 000 тенге, а долг и другие издержки составляют 35 000 тенге, заемщик получит остаток в 5 000 тенге. Это право должно быть указано в сохранной квитанции.

После 90 дней с момента истечения срока квитанции право на возврат остатка аннулируется. Также важно помнить, что просрочка платежей в ломбарде негативно отразится на кредитной истории заемщика, даже если имущество было продано для погашения долга.