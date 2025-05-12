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Меняют данные в ЦОНах: как борются с мошенничеством при продаже жилья и участков в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина и женщина выбирают земельный участок
Жилые участки. Иллюстративное фото: AndreyPopov/Getty Images

Случаи с намеренным изменением информации в базе данных о недвижимости или земельном участке ранее встречались в Казахстане. Но система отслеживает такие нарушения. Подробнее читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В Казахстане система отслеживает случаи намеренного изменения информации в базе данных о недвижимости, используя двухфакторную аутентификацию и ведение журнала действий пользователей.
  • Госкорпорация "Правительство для граждан" сообщает, что на рабочих местах сотрудников установлены системы предотвращения утечек данных, а ИС ЕГКН подключена к центрам информационной безопасности.
  • При выявлении нарушений проводится проверка, и материалы передаются в уполномоченные органы; за период с 2024 по апрель 2025 года было направлено 3 факта для рассмотрения в правоохранительные органы.

Перед оформлением покупки жилья или земельного участка важно проверить всю информацию об объекте недвижимости: кто является настоящим владельцем, нет ли обременений или сложностей в виде совладельцев, претендентов на долю или незавершенные разбирательства по наследованию и так далее.

Обычно это все проверяет нотариус через государственные базы данных. Однако ранее отмечались случаи, когда кто-либо с доступом к базам мог намеренно менять информацию об объекте недвижимости для совершения сделки.

Например, в 2021 году тысячи гектаров земли переписали на своих родных сотрудники "Правительства для граждан". А в 2024 году экс-сотрудников филиала "Правительства для граждан" осудили за махинации с участками.

О том, как сейчас борются с подобными нарушениями и защищают данные казахстанцев, редакции NUR.KZ рассказали в госкорпорации "Правительство для граждан".

Женщина фотографирует документы
Отправка фото документов в мессенджере. Иллюстративное фото: nicoletaionescu/Getty Images

Как выявляют нарушения

Как отмечают в госкорпорации, она являются собственником информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости» (ИС ЕГКН).

А для обеспечения ее информационной безопасности и исключения фактов неправомерной модификации данных, в системе используется двухфакторная аутентификация регистраторов госкорпорации.

Также ведется журнал всех действий пользователей – на уровне программного обеспечения, базы данных и операционной системы.

"Это позволяет фиксировать все действия пользователей, включая изменения, с указанием учетной записи, времени и рабочего места.

В соответствии с Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, на рабочих местах сотрудников Госкорпорации установлены системы предотвращения утечек данных (DLP).

Это позволяет контролировать использование служебной информации и предотвращать ее несанкционированное распространение", – сообщают в госкорпорации.

Мужчина держит смартфон в руках
Знак опасности в сети. Иллюстративное фото: Andrii Yalanskyi/Getty Images

В то же время ИС ЕГКН подключена к Оперативному центру информационной безопасности (ОЦИБ) и обменивается данными с Национальным координационным центром информационной безопасности (НКЦИБ).

В результате государственного мониторинга непрерывно отслеживаются угрозы и инциденты, обеспечивая защиту информации с участием квалифицированных специалистов.

Наказание для нарушителей

"При выявлении нарушений госкорпорация проводит проверку и передает соответствующие материалы в уполномоченные государственные органы (МВД РК, АФМ РК, КНБ РК и другие) для принятия мер в рамках действующего законодательства.

К слову, за 2024 год и за период с января по апрель 2025 года госкорпорация направила для рассмотрения в правоохранительные органы 3 факта", – отмечают в "Правительстве для граждан".

Таким образом, с нарушениями и намеренными изменениями данных борются на системном уровне, отслеживая действия лиц, имеющих доступ к подобной информации.

Однако риски для казахстанцев все же могут возникать в тех или иных случаях. Поэтому важно внимательно изучать документы и прозрачность того или иного объекта недвижимости перед оформлением сделки.

Напомним, что ранее замглавы спецЦОНа в Алматы заподозрили в мошенничестве.

Также отмечалось, что мошенники могут притворяться сотрудниками ЦОНов.

Дополнительно мы рассказывали, почему казахстанцам следует проверить "прописанных" жильцов в своих квартирах и домах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2243943-menyayut-dannye-v-conah-kak-boryutsya-s-moshennichestvom-pri-prodazhe-zhilya-i-uchastkov-v-kazahstane/