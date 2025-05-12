Меняют данные в ЦОНах: как борются с мошенничеством при продаже жилья и участков в Казахстане

Случаи с намеренным изменением информации в базе данных о недвижимости или земельном участке ранее встречались в Казахстане. Но система отслеживает такие нарушения. Подробнее читайте на NUR.KZ.
- В Казахстане система отслеживает случаи намеренного изменения информации в базе данных о недвижимости, используя двухфакторную аутентификацию и ведение журнала действий пользователей.
- Госкорпорация "Правительство для граждан" сообщает, что на рабочих местах сотрудников установлены системы предотвращения утечек данных, а ИС ЕГКН подключена к центрам информационной безопасности.
- При выявлении нарушений проводится проверка, и материалы передаются в уполномоченные органы; за период с 2024 по апрель 2025 года было направлено 3 факта для рассмотрения в правоохранительные органы.
Перед оформлением покупки жилья или земельного участка важно проверить всю информацию об объекте недвижимости: кто является настоящим владельцем, нет ли обременений или сложностей в виде совладельцев, претендентов на долю или незавершенные разбирательства по наследованию и так далее.
Обычно это все проверяет нотариус через государственные базы данных. Однако ранее отмечались случаи, когда кто-либо с доступом к базам мог намеренно менять информацию об объекте недвижимости для совершения сделки.
Например, в 2021 году тысячи гектаров земли переписали на своих родных сотрудники "Правительства для граждан". А в 2024 году экс-сотрудников филиала "Правительства для граждан" осудили за махинации с участками.
О том, как сейчас борются с подобными нарушениями и защищают данные казахстанцев, редакции NUR.KZ рассказали в госкорпорации "Правительство для граждан".
Как выявляют нарушения
Как отмечают в госкорпорации, она являются собственником информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости» (ИС ЕГКН).
А для обеспечения ее информационной безопасности и исключения фактов неправомерной модификации данных, в системе используется двухфакторная аутентификация регистраторов госкорпорации.
Также ведется журнал всех действий пользователей – на уровне программного обеспечения, базы данных и операционной системы.
"Это позволяет фиксировать все действия пользователей, включая изменения, с указанием учетной записи, времени и рабочего места.
В соответствии с Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, на рабочих местах сотрудников Госкорпорации установлены системы предотвращения утечек данных (DLP).
Это позволяет контролировать использование служебной информации и предотвращать ее несанкционированное распространение", – сообщают в госкорпорации.
В то же время ИС ЕГКН подключена к Оперативному центру информационной безопасности (ОЦИБ) и обменивается данными с Национальным координационным центром информационной безопасности (НКЦИБ).
В результате государственного мониторинга непрерывно отслеживаются угрозы и инциденты, обеспечивая защиту информации с участием квалифицированных специалистов.
Наказание для нарушителей
"При выявлении нарушений госкорпорация проводит проверку и передает соответствующие материалы в уполномоченные государственные органы (МВД РК, АФМ РК, КНБ РК и другие) для принятия мер в рамках действующего законодательства.
К слову, за 2024 год и за период с января по апрель 2025 года госкорпорация направила для рассмотрения в правоохранительные органы 3 факта", – отмечают в "Правительстве для граждан".
Таким образом, с нарушениями и намеренными изменениями данных борются на системном уровне, отслеживая действия лиц, имеющих доступ к подобной информации.
Однако риски для казахстанцев все же могут возникать в тех или иных случаях. Поэтому важно внимательно изучать документы и прозрачность того или иного объекта недвижимости перед оформлением сделки.
Напомним, что ранее замглавы спецЦОНа в Алматы заподозрили в мошенничестве.
Также отмечалось, что мошенники могут притворяться сотрудниками ЦОНов.
Дополнительно мы рассказывали, почему казахстанцам следует проверить "прописанных" жильцов в своих квартирах и домах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2243943-menyayut-dannye-v-conah-kak-boryutsya-s-moshennichestvom-pri-prodazhe-zhilya-i-uchastkov-v-kazahstane/