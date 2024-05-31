Замглавы спецЦОНа в Алматы заподозрили в мошенничестве (видео)

Антикоррупционной службой Алматы проводится досудебное расследование в отношении замруководителя спецотдела филиала "Госкорпорация "Правительство для граждан", передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

"Он подозревается в завладении мошенническим путем денежных средств в сумме 930 тыс. тенге от местного предпринимателя под предлогом беспрепятственного приема документов и допуска к сдаче экзаменов курсантов автошколы для получения водительских удостоверений. Расследование продолжается", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Антикора.

В ведомстве напомнили, что, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В начале мая сообщалось, что в Астане осуждены 32 человека, которые были причастны к незаконной постановке на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа.

Руководителя спецЦОНа №2 Астаны, а также двух специалистов приговорили к 9 годам лишения свободы, еще пятерых человек - к 6 годам лишения свободы. Приговор вынесли еще 17 "помогайкам", некоторые из них получили условные сроки.

В апреле Антикор задержал сотрудника спецЦОНа города Қонаев, фигурировавшего в деле с ущербом на 3 млрд тенге.

А в Акмолинской области завершилось расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов. Ущерб составил 400 млн тенге.

Ранее в АФМ сообщили о схеме, по которой в Казахстан нелегально завозят небезопасный транспорт, заменяя ему год выпуска. Предварительный ущерб составил 14,3 млрд тенге. Позже стало известно, что во всех спецЦОНах начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта.