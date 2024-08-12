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Экс-сотрудников филиала "Правительства для граждан" осудили за махинации с участками

Опубликовано:

Филиал НК "Правительство для граждан"
ЦОН. Фото: gov.kz

В КНБ заявили о пресечении фактов незаконных махинаций с земельными участками. В Шымкенте вынесен приговор двум бывшим сотрудникам ЦОНа, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По информации официального Telegram-канала КНБ РК, вступил в законную силу приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента в отношении двух бывших работников местного филиала НАО "ГК "Правительство для граждан".

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.206 и ч.4 ст.190 УК РК и приговорены к 5 годам лишения свободы условно, а также лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

"Следствием установлено, что осужденные неправомерно осуществляли перемещение и изменение границ земельных участков в Шымкенте путем модификации информации в автоматизированной информационной системе государственного земельного кадастра.

Ущерб государству от их преступной деятельности составил более 50 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Добавим, что согласно ч.3 ст.206 УК РК умышленные неправомерные уничтожение или модификация охраняемой законом информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, а равно ввод в информационную систему заведомо ложной информации, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, совершенные: преступной группой; повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

А в соответствии с ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное преступной группой; в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях совершения его должностным лицом, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2147919-eks-sotrudnikov-filiala-pravitelstva-dlya-grazhdan-osudili-za-mahinacii-s-uchastkami/

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