Экс-сотрудников филиала "Правительства для граждан" осудили за махинации с участками

В КНБ заявили о пресечении фактов незаконных махинаций с земельными участками. В Шымкенте вынесен приговор двум бывшим сотрудникам ЦОНа, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По информации официального Telegram-канала КНБ РК, вступил в законную силу приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента в отношении двух бывших работников местного филиала НАО "ГК "Правительство для граждан".

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.206 и ч.4 ст.190 УК РК и приговорены к 5 годам лишения свободы условно, а также лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

"Следствием установлено, что осужденные неправомерно осуществляли перемещение и изменение границ земельных участков в Шымкенте путем модификации информации в автоматизированной информационной системе государственного земельного кадастра.

Ущерб государству от их преступной деятельности составил более 50 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Добавим, что согласно ч.3 ст.206 УК РК умышленные неправомерные уничтожение или модификация охраняемой законом информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, а равно ввод в информационную систему заведомо ложной информации, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, совершенные: преступной группой; повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

А в соответствии с ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное преступной группой; в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях совершения его должностным лицом, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.