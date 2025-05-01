Как мошенники выставляют поддельные счета на оплату казахстанцам в мобильном банкинге

Казахстанцы могут получить "штрафы" за налоги в мобильном банкинге якобы от налоговой. И даже может быть указано символика госоргана. Каким образом работает подобная схема, читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Мошенники в Казахстане выставляют поддельные налоговые счета в мобильном банкинге, используя арендованные ИП и символику госорганов.

Комитет государственных доходов РК не выставляет счета на оплату налогов через мобильный банкинг, а только отправляет уведомления о задолженности.

Для проверки реальной налоговой задолженности казахстанцы могут позвонить по номеру 1414, где робот-оператор может запросить SMS-код для подтверждения личности.

В соцсетях распространяется сообщение о том, что казахстанцам приходят не просто уведомления о необходимости оплатить налоги, а выставляются прямые счета якобы от Комитета государственных доходов РК.

То есть в банковском мобильном приложении приходит онлайн-счет с указанием суммы, описанием долга и кнопкой оплатить. При этом есть и номер, который принадлежит выставившему счет лицу.

В то же время сообщается, что при звонке по номеру 1414 для выяснения информации о задолженности соединяют с налоговой службой, но при этом оператор просит сообщить sms-код.

Разбираемся в том, как работает подобная уловка и почему операторы требуют от граждан конфиденциальный код.

Как мошенники выставляют счет казахстанцам

Доступ к выставлению онлайн-счетов имеют компании и индивидуальные предприниматели (ИП), зарегистрированные в системе мобильного банкинга. Например, подобный платеж может применяться при заказе товаров и услуг.

В свою очередь мошенники получают доступ к выставлению подобных счетов из-за ИП, которые передали им свои данные (пароли, учетную запись и доступ к онлайн-банкингу) "в аренду" – то есть злоумышленники арендуют ИП у казахстанцев под предлогом выплаты процентов от полученного дохода.

Но это незаконно, а владельцы ИП, которые отдали свои данные третьим лицам, в итоге рискуют стать соучастниками мошеннической схемы.

Интернет-мошенник. Иллюстративное фото: freepik.com/master1305

Причем тут КГД и sms-код от 1414

Получив чужое ИП, злоумышленники могут выставлять казахстанцам онлайн-счета на оплату. При этом в описании к платежу они могут написать практически любую информацию – например, что "выставлена налоговая задолженность".

А информацию о компании можно переделать, чтобы было похоже на реальный счет от КГД (устанавливается иконка госоргана).

В свою очередь, в таком счете указывается и телефон выставляющего лица, позвонив по которому, казахстанцы могут попасть к мошенникам, которые будут убеждать их о наличии задолженности.

Здесь важно отметить, что КГД не выставляет счета на оплату, даже если у граждан есть долги по налогам. В таких случается высылаются лишь уведомления о задолженности. То есть такие платежи не приходят в виде обычного счета на оплату.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Например, уведомление об уплате налога должно быть размещено в разделе "Налоги", и в нем должны быть представлены все данные налогового органа, а также ИИН, на который начислена налоговая задолженность.

Чтобы разузнать о наличии налогов казахстанцы могут позвонить по номеру 1414. При этом робот-оператор может запросить код из sms-сообщения, что может восприниматься как мошенничество.

Однако важно помнить, что есть sms-коды, которые можно и нужно сообщать по просьбе – в данном случае он используется для подтверждения личности казахстанцев.

И если сообщить код роботу-оператору по его просьбе (произнести или ввести на экране), то это позволит получить актуальные данные о налоговых платежах и задолженностях в виде sms-уведомления.

Таким образом, вся мошенническая схема работает следующим образом:

злоумышленники арендуют чужие ИП и выставляют поддельные онлайн-счета на оплату якобы по долгам за налоги. Даже используют символику госоргана, а также приводят номер телефона для якобы уточнения информации; если оплатить такой "штраф", то деньги попадут в руки мошенников; можно обратиться по номеру 1414 и связаться с налоговой для выяснения реального положения дел. При этом у казахстанцев робот-оператор может запросить код от данного номера, что необходимо для подтверждения личности.

Поэтому казахстанцам следует быть внимательными и перепроверять онлайн-счета на оплату, которые они неожиданно получают в мобильных банковских приложениях.

А предпринимателям следует избегать предложений об аренде их ИП, чтобы не нарушать закон и не оказаться соучастниками мошенничества.

Ранее в Центральной избирательной комиссии предупредили о мошенниках, действующих от имени якобы зампредседателя ведомства.

Позже Нацбанк Казахстана выступил с предупреждением – мошенники начали действовать под видом инкассаторов, при этом не имея на это лицензии.

Также напомним, что интернет-мошенники продолжают направлять фейковые уведомления о "взыскании задолженности в бюджет, за счет денег, находящихся на банковских счетах".