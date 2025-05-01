Как мошенники выставляют поддельные счета на оплату казахстанцам в мобильном банкинге

Казахстанцы могут получить "штрафы" за налоги в мобильном банкинге якобы от налоговой. И даже может быть указано символика госоргана. Каким образом работает подобная схема, читайте на NUR.KZ.
- Мошенники в Казахстане выставляют поддельные налоговые счета в мобильном банкинге, используя арендованные ИП и символику госорганов.
- Комитет государственных доходов РК не выставляет счета на оплату налогов через мобильный банкинг, а только отправляет уведомления о задолженности.
- Для проверки реальной налоговой задолженности казахстанцы могут позвонить по номеру 1414, где робот-оператор может запросить SMS-код для подтверждения личности.
В соцсетях распространяется сообщение о том, что казахстанцам приходят не просто уведомления о необходимости оплатить налоги, а выставляются прямые счета якобы от Комитета государственных доходов РК.
То есть в банковском мобильном приложении приходит онлайн-счет с указанием суммы, описанием долга и кнопкой оплатить. При этом есть и номер, который принадлежит выставившему счет лицу.
В то же время сообщается, что при звонке по номеру 1414 для выяснения информации о задолженности соединяют с налоговой службой, но при этом оператор просит сообщить sms-код.
Разбираемся в том, как работает подобная уловка и почему операторы требуют от граждан конфиденциальный код.
Как мошенники выставляют счет казахстанцам
Доступ к выставлению онлайн-счетов имеют компании и индивидуальные предприниматели (ИП), зарегистрированные в системе мобильного банкинга. Например, подобный платеж может применяться при заказе товаров и услуг.
В свою очередь мошенники получают доступ к выставлению подобных счетов из-за ИП, которые передали им свои данные (пароли, учетную запись и доступ к онлайн-банкингу) "в аренду" – то есть злоумышленники арендуют ИП у казахстанцев под предлогом выплаты процентов от полученного дохода.
Но это незаконно, а владельцы ИП, которые отдали свои данные третьим лицам, в итоге рискуют стать соучастниками мошеннической схемы.
Причем тут КГД и sms-код от 1414
Получив чужое ИП, злоумышленники могут выставлять казахстанцам онлайн-счета на оплату. При этом в описании к платежу они могут написать практически любую информацию – например, что "выставлена налоговая задолженность".
А информацию о компании можно переделать, чтобы было похоже на реальный счет от КГД (устанавливается иконка госоргана).
В свою очередь, в таком счете указывается и телефон выставляющего лица, позвонив по которому, казахстанцы могут попасть к мошенникам, которые будут убеждать их о наличии задолженности.
Здесь важно отметить, что КГД не выставляет счета на оплату, даже если у граждан есть долги по налогам. В таких случается высылаются лишь уведомления о задолженности. То есть такие платежи не приходят в виде обычного счета на оплату.
Например, уведомление об уплате налога должно быть размещено в разделе "Налоги", и в нем должны быть представлены все данные налогового органа, а также ИИН, на который начислена налоговая задолженность.
Чтобы разузнать о наличии налогов казахстанцы могут позвонить по номеру 1414. При этом робот-оператор может запросить код из sms-сообщения, что может восприниматься как мошенничество.
Однако важно помнить, что есть sms-коды, которые можно и нужно сообщать по просьбе – в данном случае он используется для подтверждения личности казахстанцев.
И если сообщить код роботу-оператору по его просьбе (произнести или ввести на экране), то это позволит получить актуальные данные о налоговых платежах и задолженностях в виде sms-уведомления.
Таким образом, вся мошенническая схема работает следующим образом:
- злоумышленники арендуют чужие ИП и выставляют поддельные онлайн-счета на оплату якобы по долгам за налоги. Даже используют символику госоргана, а также приводят номер телефона для якобы уточнения информации;
- если оплатить такой "штраф", то деньги попадут в руки мошенников;
- можно обратиться по номеру 1414 и связаться с налоговой для выяснения реального положения дел. При этом у казахстанцев робот-оператор может запросить код от данного номера, что необходимо для подтверждения личности.
Поэтому казахстанцам следует быть внимательными и перепроверять онлайн-счета на оплату, которые они неожиданно получают в мобильных банковских приложениях.
А предпринимателям следует избегать предложений об аренде их ИП, чтобы не нарушать закон и не оказаться соучастниками мошенничества.
Ранее в Центральной избирательной комиссии предупредили о мошенниках, действующих от имени якобы зампредседателя ведомства.
Позже Нацбанк Казахстана выступил с предупреждением – мошенники начали действовать под видом инкассаторов, при этом не имея на это лицензии.
Также напомним, что интернет-мошенники продолжают направлять фейковые уведомления о "взыскании задолженности в бюджет, за счет денег, находящихся на банковских счетах".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2240637-kak-moshenniki-vystavlyayut-poddelnye-scheta-na-oplatu-kazahstancam-v-mobilnom-bankinge/