"Не перечисляйте средства": в ЦИК обратились к казахстанцам с предупреждением

В Центральной избирательной комиссии предупредили о мошенниках, действующих от имени якобы зампредседателя ведомства. Казахстанцев просят не верить рассылаемой информации, передает NUR.KZ.

"В мессенджере WhatsApp рассылается информация якобы от имени заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Мухтара Ермана. Данная информация не соответствует действительности и рассылается интернет-мошенниками.

Просьба не доверять недостоверной рассылке, не реагировать на подобного рода сообщения и не перечислять средства", - говорится в сообщении ЦИК на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что мошенники используют фотографию министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова, чтобы заманить пользователей на фишинговый сайт.

Также мошенники использовали фото министра культуры и информации Аиды Балаевой, распространяя его в фейковой рекламе о выплатах. Тогда фактчекеры также предупреждали казахстанцев об опасности перехода по сомнительной ссылке.

Фейковые сообщения приходили казахстанцам и якобы от главы Минсельхоза Айдарбека Сапарова, от имени министра просвещения РК Гани Бейсембаева и даже якобы премьер-министра Олжаса Бектенова. Все подобные сообщения отправляли мошенники.

Ранее также сообщалось, что казахстанцы получают сообщения от мошенников с требованием оплатить налоговые задолженности. Письмо, приходящее на электронную почту, обязательно имеет прямую ссылку для оплаты. Если пройти по ней, деньги окажутся у мошенников напрямую.