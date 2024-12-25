Задолженность по налогам пытаются "взыскать" с казахстанцев мошенники

Интернет-мошенники продолжают направлять фейковые уведомления о "взыскании задолженности в бюджет, за счет денег, находящихся на банковских счетах", передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

Как сообщается на официальном сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, интернет-мошенники продолжают направлять фейковые уведомления с заголовком "Предупреждение об устранении нарушений. Взыскание задолженности в бюджет, за счет денег, находящихся на банковских счетах" на электронные адреса или виде сообщения в социальных сетях налогоплательщиков.

КГД напоминает, что все уведомления, формируемые органами госдоходов, утверждены нормативно-правовыми актами. При формировании уведомлений в информационных системах КГД МФ РК, номера уведомлений генерируются автоматически по заложенному в них алгоритму.

Информационные системы КГД направляют уведомления только в "Кабинет налогоплательщика", в личный кабинет Портала "Электронного правительства" и в мобильные приложения "e-Salyq". Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в КНП, ПЭП или ESA, ESB. При этом уведомления, сформированные по результатам камерального контроля, налогоплательщик самостоятельно запрашивает через подписанную PDF-форму на свою электронную почту через КНП или ПЭП.

"В связи с этим КГД рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять достоверность полученных сообщений.

Важно! Рассылка из информационных систем КГД на электронные почты налогоплательщиков не осуществляется", - предупредили в ведомстве.

Добавим, неделю назад также сообщалось о рассылках "от налоговой". Мошенники представляются руководителями налоговых органов и рассылают фейковые уведомления гражданам. При этом для связи они используют как мессенджеры, так и электронные письма, SMS-сообщения и социальные сети.

Уведомления о несуществующих долгах по налогам присылали казахстанцам и в сентябре. Фактчекеры рассказали об отличиях реальных писем от мошеннических.

Ранее мы уже рассказывали о том, что аферисты начали выдавать себя за сотрудников налоговой. Так, например, некоторым казахстанцам через мессенджеры, социальные сети и другие каналы связи прислали реалистичные требования об уплате задолженностей. В документе, помимо суммы, которую якобы нужно уплатить, указывались реальные данные жертвы: фамилия, имя, отчество, ИИН и другая информация.