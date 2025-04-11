Узнать о долгах по налогам теперь можно по телефону в Казахстане

У казахстанцев появилась новая возможность узнать о наличии задолженности по налогам. Теперь это можно сделать, просто позвонив по номеру 1414. Каким образом все происходит, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане существует множество различных налогов и обязательных платежей. Одни предназначены для крупных компаний и предпринимателей, а другие – для физических лиц, например, владеющих имуществом.

В любом случае важно платить вовремя и не допускать просрочек, ведь неуплаченный налог обернется проблемами. Регулярная проверка на наличие задолженности может предотвратить арест счетов.

Проверить наличие долгов по налогам между тем можно разными способами, например, через сайт Комитета государственных доходов (КГД), портал "Электронного правительства" или через некоторые банковские приложения.

Однако, как сообщили в КГД, теперь у казахстанцев есть возможность узнать о наличии задолженности по телефону – через звонок в Единый контакт-центр по номеру 1414.

Чтобы узнать о долгах "по звонку", нужно:

позвонить по номеру 1414 ;

; выбрать язык обращения;

когда робот спросит о цели звонка, сказать: "проверка налоговой задолженности" или просто "долги по налогам";

на вопрос: ""Вы хотите получить информацию о налоговой задолженности?" ответить "Да";

после звукового сигнала ввести свой индивидуальный идентификационный номер (ИИН);

получить SMS-код и подтвердить действие.

Важно: ИИН нужно указывать свой – робот не даст информацию о постороннем человеке. Кроме того, звонить по номеру 1414 следует с телефона, который зарегистрирован в Базе мобильных граждан на ИИН звонящего. На него впоследствии робот отправит SMS-код, который нужно произнести или ввести на экране.

Если сделано все правильно, робот наряду с устным ответом отправит налогоплательщику SMS-сообщение с указанием суммы задолженности.

Напомним, похожий механизм ранее был введен для граждан, которые хотят заблокировать возможность оформления кредитов на свое имя.