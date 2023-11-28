18-летнего алматинца, продававшего поддельные билеты на концерт 50 Cent, задержала полиция

Житель Алматы выдавал себя за официального представителя компании по продаже билетов и принимал заказы от других людей в Instagram, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает официальный сайт МВД РК Polisia.kz, 18-летний алматинец под видом официального представителя компании по продаже билетов обманывал других граждан.

Для более масштабного продвижения своих услуг в социальной сети молодой человек даже нанял SMM-специалиста.

Злоумышленник и его переписка с людьми. Фото: polisia.kz

Как сообщили в управлении криминальной полиции города, подозреваемый задержан.

В настоящее время в управлении полиции Алмалинского района по заявлениям обманутых граждан зарегистрировано уголовное дело по ст.190 УК РК “Мошенничество”. Некоторым из них, злоумышленник продал поддельные билеты на концерт 50 Cent.

Следственные мероприятия, направленные на поиск других возможных потерпевших, продолжаются.

Напомним, ранее представители Almaty Arena обратились к поклонникам американского артиста 50 Cent перед его предстоящим концертом, который запланирован на 28 ноября.

Мы также сообщали, что в Казахстане появился новый вид мошенничества, который лишает пользователей доступа к аккаунтам в мессенджерах.

Добавим, что по информации на сайте Almaty Arena, 50 Cent, настоящее имя Кертис Джеймс Джексон III – один из самых влиятельных и успешных музыкальных артистов своего поколения. Его карьера началась с публикации альбома Get Rich or Die Tryin в 2003 году, который мгновенно стал платиновым и установил новые стандарты в индустрии хип-хопа.

The Final Lap Tour – это последний мировой тур артиста. В рамках этого тура пройдет и концерт артиста в Алматы.