Казахстанцы стали чаще попадать на фишинговые сайты

Фишинговые сайты создаются мошенниками для единственной цели - украсть деньги интернет-пользователей. Эксперты из “Лаборатории Касперского” рассказали о многократно возросшем количестве фактов перехода на такие зловредные сайты среди казахстанцев.
Фишинговые сайты - хитрый способ мошенников обмануть свою жертву и выудить из него деньги. Обычно они маскируются под настоящие - сохраняют внешний вид, расположение кнопок и вообще "пытаются вести себя" как нормальные сайты.
Однако, попадая на такие сайты, пользователи рискуют выдать свою конфиденциальную информацию - от логинов и паролей, до номеров кредитных карт и защитных CVV-кодов.
Современные антивирусные системы делают все возможное, чтобы защитить своих пользователей от фишинговых атак.
Тем не менее, расслабляться не стоит. Каждый интернет-пользователь должен быть осторожен и сохранять бдительность. Как передают в “Лаборатории Касперского”, количество переходов на фишинговые сайты только за первый квартал 2022 года перевалило за миллион. Это в три раза больше, чем было зафиксировано за аналогичный период 2021 года.
Эволюция фишинговой угрозы
Факт роста количества попыток фишинговых атак говорит о том, что мошенники умнеют и стараются изобретать новые способы обмана. Как рассказывают эксперты, одним из таких способов являются спам-письма с вредоносными HTML-вложениями.
Злоумышленники используют два основных типа HTML-вложений: HTML-файлы со ссылкой на мошеннический сайт и полноценные фишинговые страницы. В первом случае злоумышленники прячут ссылку прямо в файл и при нажатии просто переносят пользователя на поддельный сайт.
Во втором случае фишинговая форма и скрипт, собирающий данные, содержатся непосредственно во вложении. В таком случае вид и содержание письма можно отредактировать под свою жертву, чтобы атака была более точной.
С января по апрель 2022 года только “Лабораторией Касперского” было заблокировано более 800 тысяч таких писем. А сколько еще таких атак было предотвращено другими системами.
Как защититься от фишинговых атак
Простым рецептом цифрового благополучия и безопасности поделились эксперты. Всего три простых пункта:
- критично относиться к письмам от незнакомцев;
- не участвовать в “вирусных” просьбах по типу: “перешли это сообщение своим друзьям”;
- пользоваться антивирусами.
В любом случае в эпоху цифровизации, интернет-безопасность давно превратилась в обязанность не только антивирусных систем, но и самих пользователей.
В современных реалиях осторожность и внимательность в интернете можно сравнить с соблюдением гигиены в повседневной жизни. Можно попробовать жить и без нее, но насколько благополучна будет такая жизнь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1970797-kazahstantsy-stali-chasche-popadat-na-fishingovye-sayty/