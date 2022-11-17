Лишить денег казахстанцев пытаются мошенники при помощи фальшивых приложений для IPO

Человек с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

В своих попытках обмануть казахстанцев мошенники активно пользуются темой «Народного IPO». Оказалось, что они даже создали фальшивые мобильные приложения для инвестиций, которые свободно рекламируют в магазине приложений. На это обратили внимание эксперты медиа-портала FinGramota.

Тема с «Народным IPO» сейчас находится на слуху у многих казахстанцев. В рамках него предприимчивые граждане могут купить акции крупных отечественных компаний, например, совсем скоро будет проведено IPO «КазМунайГаза».

Однако на этой теме также пытаются заработать и мошенники. Ранее мы рассказывали о том, что они под видом отечественных компаний активно призывают участвовать в IPO и «инвестировать» свои средства. На самом деле единственная их цель – заполучить деньги казахстанцев.

Однако на рекламе и фишинговых сайтах злоумышленники не остановились. Они пошли дальше и даже разработали свои приложения. Такие были обнаружены в официальном интернет-магазине мобильных приложений Play Market.

Более того, чтобы обмануть как можно больше людей, мошенники используют название и логотип АО «КазМунайГаз». В описании злоумышленники обещают «золотые горы» и пишут, что данные программы разработаны при поддержке правительства.

Ситуацию усугубляет еще и то, что эти приложения активно рекламируются в магазине. Естественно, установить их можно на любое устройство.

Мошеннические приложения. Скриншот: fingramota.kz

Мошенники не просто обещают гарантированный «пассивный доход», но и подкрепляют свое утверждение фальшивыми отзывами, где «пользователи» чрезмерно хвалят приложения и рассказывают о своих заработках.

Впрочем, если хорошенько поискать, то можно найти и редкие негативные отзывы. В них пользователи рассказывают о своем горьком опыте либо просто призывают других не пользоваться этими приложениями.

Фальшивые (слева) и реальные (справа) отзывы о мошеннических приложениях. Снимки экрана: fingramota.kz

Эксперты призывают не верить обещаниям мошенников, которые под любым предлогом хотят получить ваши персональные и платежные данные, а также не скачивать подозрительные приложения, содержащие вредоносные элементы.

Если же вы столкнулись с фейковыми сервисами в официальных магазинах, то сообщите о нарушении с помощью специальной кнопки, которая есть как в Play Market, так и App Store.

Отметим, что на момент написания статьи подобных мошеннических приложений в интернет-магазине App Store обнаружено не было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1997558-lishit-deneg-kazahstantsev-pytayutsya-moshenniki-pri-pomoschi-falshivyh-prilozheniy-dlya-ipo/