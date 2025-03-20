Можно ли забрать часть взятки, "сдав" коррупционера в Казахстане

В Казахстане гражданам платят за сообщения о фактах коррупции. Выплата может достигать 15,7 млн тенге за особо серьезные преступления. О том, как заработать на коррупционерах, читайте на NUR.KZ.

В Казахстане есть острая проблема с коррупцией, и, несмотря на активную борьбу с ней, она никуда не "исчезает". Более того, она хоть и осуждается и критикуется самими казахстанцами, на деле зачастую ими же и поддерживается.

Впрочем, многие граждане не готовы мириться с таким явлением и активно борются с ним, а государство готово вознаграждать за каждое сообщение о фактах коррупции. Как рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции, в 2024 году к ним поступило 862 сообщения о возможных коррупционных правонарушениях.

Если факт коррупции подтверждается, то возбуждается уголовное дело, а социально ответственному гражданину, который сообщил о нарушении, выплачивается единовременное денежное вознаграждение.

Размер выплаты зависит от урона, который бы нанесло коррупционное правонарушение – заявителю выплатят до 10% от этой суммы, но не более 4 000 месячных расчетных показателей (МРП), то есть около 15,7 млн тенге в 2025 году.

Чаще всего казахстанцы сообщают в Антикор о фактах вымогательства взяток за непривлечение к уголовной и административной ответственностям, злоупотребления полномочиями, покровительства, нарушений в сфере государственных закупок и других неправомерных действий должностных лиц.

В прошлом году выплаты получили 104 гражданина на общую сумму в 35,5 млн тенге, то есть в среднем по 341 тыс. тенге. Среди них было также 38 государственных служащих, которых наградили грамотами.

Стоит отметить, что социально ответственные граждане не только получают вознаграждение за сообщения о фактах коррупции, но также попадают под комплексную программу защиты свидетелей:

гражданам гарантируют анонимность; их нельзя привлечь к дисциплинарной ответственности, уволить или перевести на другую должность без участия сотрудника Антикоррупционной службы в составе комиссии; в случае разглашения конфиденциальной информации о лицах, сообщивших о коррупции, предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщить о преступлении

Если казахстанцы столкнулись с коррупционными правонарушениями, то важно не идти на поводу у должностных лиц, а сообщить о них в Антикоррупционную службу.

Для этого нужно позвонить в Call-центр Агентства РК по противодействию коррупции по номеру 1424 или написать в WhatsApp на номер 8 777 000 1424. Также граждане могут посетить территориальные отделения Antikor Ortalygy.

Однако граждане должны помнить, что заведомо ложное сообщение о коррупции влечет уголовную ответственность. Нельзя использовать этот инструмент для того, чтобы просто кому-то отомстить или "разрушить" карьеру – важно сообщать только о настоящих преступлениях.

Отметим, ранее в Антикоре заявили, что казахстанцев намеренно подталкивают к коррупции: создают бюрократические барьеры и другие препятствия из-за которых граждане могут быть вынуждены давать взятку.