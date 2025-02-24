Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вознаграждение до 15,7 млн тенге предлагают казахстанцам за сообщения о коррупции

Опубликовано:

Передача взятки при рукопожатии
Взятка. Иллюстративное фото: skaman306/GettyImages

Антикор запускает WhatsApp-чат-бот для граждан - казахстанцы могут сообщить о фактах коррупции через мессенджер, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"В целях формирования антикоррупционной культуры и нулевой терпимости к коррупционным проявлениям, а также повышения гражданской активности, Антикоррупционная служба внедряет новый инструмент для оперативного сообщения о фактах коррупции. Мы рады сообщить о запуске нового WhatsApp-чат-бота Антикор 1424.

Теперь каждый гражданин может сообщить о фактах коррупции или получить консультацию по вопросам противодействия коррупции через мессенджер WhatsApp. Для этого достаточно отправить сообщение на номер 8 777 000 1424", - проинструктировали в вАнтикоре.

Отмечается, что через чат-бот Антикор можно не только сообщить о фактах коррупции, но и получить консультацию по вопросам противодействия коррупции.

"За предоставление достоверной информации о коррупционных правонарушениях предусмотрено вознаграждение до 15,7 млн тенге. Мы гарантируем полную конфиденциальность обращения. Все сообщения будут обязательно рассмотрены и в случае выявления правонарушений, приняты меры согласно действующего законодательства", - добавили в ведомстве.

Но здесь также напомнили, что заведомо ложное сообщение о коррупции влечет уголовную ответственность.

Ранее мы писали, что бороться со взяточниками могут не только в Антикоре. Казахстанцам могут выплатить до 4 000 МРП за сообщение о фактах коррупции.

Летом мы сообщали, что депутаты мажилиса рассматривают два законопроекта по ужесточению антикоррупционного законодательства, а именно введение публичного реестра коррупционеров и криминализация обещания/предложения взятки.

Стоит также отметить, что ранее Казахстан также вошел в десятку стран, наиболее затронутых коррупцией, при этом первое место заняла соседняя Россия. Рейтинг составляли специалисты американского новостного журнала. Публикацию прокомментировали в Антикоре.

Осенью прошлого года в Антикоре назвали сумму, которую выплатили казахстанцам за сообщения и фактах коррупции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223362-voznagrazhdenie-do-15-7-mln-tenge-predlagayut-kazahstancam-za-soobshcheniya-o-korrupcii/