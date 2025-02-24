Вознаграждение до 15,7 млн тенге предлагают казахстанцам за сообщения о коррупции

Антикор запускает WhatsApp-чат-бот для граждан - казахстанцы могут сообщить о фактах коррупции через мессенджер, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"В целях формирования антикоррупционной культуры и нулевой терпимости к коррупционным проявлениям, а также повышения гражданской активности, Антикоррупционная служба внедряет новый инструмент для оперативного сообщения о фактах коррупции. Мы рады сообщить о запуске нового WhatsApp-чат-бота Антикор 1424.

Теперь каждый гражданин может сообщить о фактах коррупции или получить консультацию по вопросам противодействия коррупции через мессенджер WhatsApp. Для этого достаточно отправить сообщение на номер 8 777 000 1424", - проинструктировали в вАнтикоре.

Отмечается, что через чат-бот Антикор можно не только сообщить о фактах коррупции, но и получить консультацию по вопросам противодействия коррупции.

"За предоставление достоверной информации о коррупционных правонарушениях предусмотрено вознаграждение до 15,7 млн тенге. Мы гарантируем полную конфиденциальность обращения. Все сообщения будут обязательно рассмотрены и в случае выявления правонарушений, приняты меры согласно действующего законодательства", - добавили в ведомстве.

Но здесь также напомнили, что заведомо ложное сообщение о коррупции влечет уголовную ответственность.

Ранее мы писали, что бороться со взяточниками могут не только в Антикоре. Казахстанцам могут выплатить до 4 000 МРП за сообщение о фактах коррупции.

Летом мы сообщали, что депутаты мажилиса рассматривают два законопроекта по ужесточению антикоррупционного законодательства, а именно введение публичного реестра коррупционеров и криминализация обещания/предложения взятки.

Стоит также отметить, что ранее Казахстан также вошел в десятку стран, наиболее затронутых коррупцией, при этом первое место заняла соседняя Россия. Рейтинг составляли специалисты американского новостного журнала. Публикацию прокомментировали в Антикоре.

Осенью прошлого года в Антикоре назвали сумму, которую выплатили казахстанцам за сообщения и фактах коррупции.