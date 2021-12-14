Казахстанцев намеренно подталкивают к коррупции, считают в Антикоре

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Коррупционные правонарушения наносят вред не только бюджету государства, но и общему благосостоянию населения. При этом общая ситуация по Казахстану указывает на формирование административной коррупции. Подробнее, читайте в материале NUR.KZ.

По итогам 11 месяцев 2021 года в Казахстане было выявлено 1,6 тыс. коррупционных правонарушений.

По сравнению с аналогичными результатами прошлого года (2,4 тыс. случаев), этот показатель снизился на 33,5%, сообщает Finrpom.kz.

Наиболее распространенной коррупционной проблемой, несмотря на 12-процентное снижение за год, стала дача взятки – 564 случая.

Второе место заняли случаи получения взятки (433 единицы) и коррупционного мошенничества (161 единица).

Согласно мнению председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, казахстанцев намеренно побуждают к взяткам, создавая бюрократические сложности.

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Коррупция стала административной

Характер коррупционных преступлений в Казахстане изменился.

Согласно сообщению председателя Антикоррупционной службы, они стали более изощренными и системными.

Так, стали специально создаваться бюрократические барьеры и усложняться правила с целью незаконного обогащения. А чтобы избежать ответственности, в функциональных обязанностях должностных лиц предусматриваются правовые лазейки.

Это создает условия, при которых казахстанцы могут быть вынуждены давать взятку.

"В отдельных случаях нечистым на руку гражданам так даже проще решать свои вопросы. К сожалению, это превращается в привычку, в норму жизни", – сообщил Марат Ахметжанов.

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В подтверждение этого факта спикер привел данные статистики, согласно которым в 2015 году статья "дача взятки" составляла 10% от всех коррупционных правонарушений. А в 2021 – уже треть.

"То есть, люди осознанно идут на подкуп чиновников. Зачастую, за получение различного рода разрешений, госуслуг, победы в госзакупках, таможенного оформления и прочее.

Поэтому требуется переформатирование всей системы антикоррупционных мер.

Сейчас существующий отраслевой закон ставит целью не борьбу, а противодействие коррупции. Это нашло и отражение в нынешнем названии нашего Агентства", – сообщил спикер.

Самые коррумпированные регионы

Наибольшая часть коррупционных преступлений в 2021 году приходится на Алматы – 160 случаев. Однако общий объем в годовом выражении уменьшился на 8,6%.

Также в списке лидеров по антирейтингу оказались:

Нур-Султан – 145 фактов нарушений, что на 28,2% меньше, чем в 2020 году;

Шымкент – 128 случаев и снижение на 3% за год.

Самым благоприятным регионом по данной статистике оказалась Актюбинская область – 47 правонарушений и сразу на 42% меньше в годовом выражении.

Напомним, что ранее в Казахстане выявили очередной факт многомиллионных хищений госсубсидий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1946618-kazahstantsev-namerenno-podtalkivayut-k-korruptsii-schitayut-v-antikore/