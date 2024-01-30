92 место из 180: Казахстан снова попал в рейтинг самых коррумпированных стран мира

Казахстан снова попал в список самых коррумпированных стран, набрав 39 баллов из 100 возможных и заняв 92 место из 180 государств, передает NUR.KZ со ссылкой на Transparency International.

Индекс восприятия коррупции за 2023 год опубликовало антикоррупционное движение Transparency International сегодня на официальном сайте. По итогам 2023 года Казахстан попал в ряд высоко коррумпированных стран, набрав 39 баллов из 100 возможных. Это 92 место среди 180 стран.

Индекс восприятия коррупции. Фото: transparency.kz

По информации организации, улучшение позиции Казахстана на 3 балла по сравнению с прошлым годом объясняется, прежде всего, активизацией гражданского общества после Кантара, вынудившая госорганы произвести некоторые улучшения в области антикоррупционных реформ, возврата активов и задержании высокопоставленных чиновников и их родственников.

Однако Казахстан, по информации Transparency International, продолжает сталкиваться с такими проблемами, как недостаточная прозрачность действий правительства, отсутствие полной независимости судебной власти и использование влияния политэлит в своих узких экономических интересах.

"Прежде всего надо понимать, что оценка ИВК - это оценка всей стране, а значит и обществу, а госаппарат является лишь его частью.

В прошлом году мы видели некоторый прогресс у государственных органов, и эти изменения, конечно же, были реакцией на наиболее яркие запросы казахстанцев. Гражданское общество начинает просыпаться", - отмечает председатель "Транспаренси Интернэшнл-Казахстан" Айдар Егеубаев.

По данным организации, страны, набравшие ниже 50 баллов, считаются высоко коррумпированными. Так, регионы Восточная Европа и Центральная Азия со средним баллом 35 из 100 занимают второе место в мире с самым высоким уровнем коррупции. Только Грузия набрала 53 балла.

Казахстан, по информации организации, с 39 баллами показал свой лучший результат в истории. Значительно улучшили свои позиции за последние 10 лет также такие страны, как Армения, Молдова, Косово, Украина и Узбекистан.

Самые низкие показатели индекса в регионе у Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана.

Напомним, в сентябре прошлого года мы писали о том, что американский новостной журнал US News опубликовал рейтинг самых коррумпированных стран. Казахстан вошел в десятку стран, наиболее затронутых коррупцией. Позже эту информацию поспешили прокомментировать в Антикоре.

В ведомстве тогда отметили, что указанный опрос не представлен как официально существующие рейтинги о состоянии коррупции. Отмечалось, что рейтинг не имеет в своей основе методики оценки уровня коррумпированности государств и не преследует такой цели.

При этом, осенью прошлого года были утверждены новые правила вознаграждения за сообщение о коррупции.

Так, казахстанцы, сообщившие о коррупции на сумму менее 1 000 МРП (3,45 млн тенге на 2023 год), могут получить следующее вознаграждение:

по административным делам о коррупционных правонарушениях - 30 МРП, или 103 500 тенге ;

; по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести - 40 МРП, или 138 000 тенге ;

; по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести - 50 МРП, или 172 500 тенге ;

; по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях - 70 МРП, или 241 500 тенге ;

; по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях - 100 МРП, или 345 000 тенге.

А если сумма взятки превысит 1000 МРП, то вознаграждение составит 10% от суммы самой взятки или причиненного ею ущерба. Но максимальная награда не может превысить 4 000 МРП, или 13,8 млн тенге. Как можно получить вознаграждение, читайте здесь.

Также осенью антикоррупционная служба Казахстана запустила специальный бот, куда казахстанцы смогут сообщить о фактах коррупции.