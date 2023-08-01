Как казахстанцы сами поддерживают коррупцию в стране

Взятка. Иллюстративное фото: skaman306/GettyImages

Коррупция осуждается и критикуется казахстанцами, однако часто недооценивается влияние самих граждан в ее возникновении. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Обычно коррупционные риски ассоциируются с действиями различных должностных лиц. Например, могут создаваться различные барьеры, подталкивающие людей к даче взятки.

Однако важно понимать, что и сами граждане часто могут стать причиной такого нарушения.

Это может быть связано как с незнанием определенных фактов, так и с желанием избежать ответственности или сэкономить личное время. Рассмотрим ситуации, в которых казахстанцы сами создают коррупционные риски.

Избегание ответственности

Одним из самых ярких примеров создания коррупционного риска населением можно назвать нарушение правил дорожного движения.

В подобных случаях взятку может попросить сотрудник полиции. Но и сами автовладельцы предлагают "решить все на месте", чтобы не платить денежный штраф, не оформлять дорожно-транспортное происшествие и терять свой рейтинг по страховке.

Другим примером может стать подкуп должностных лиц для занижения налогов и прочих платежей.

Однако подобными действиями они только поддерживают коррупционную систему и создают риски как для себя, так и для окружающих. Также напомним, что сам взяткодатель также несет ответственность.

Деньги в блокноте. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Незнание и спешка

Иногда, чтобы получить доступ к некоторым услугам, казахстанцы могут заплатить определенную сумму кому-то из обслуживающего персонала или должностному лицу.

Например, это может быть "благодарность":

врачам – за быстрое оформление справок или более качественное лечение;

сотрудникам сферы образования – за место в детском саду, школе, университете;

чиновникам – за быстрое оформление документов.

При этом часто эти самые услуги являются бесплатными, и достаточно изучить вопрос один раз, чтобы в нем разобраться самостоятельно.

Напомним, что даже недорогие "подарки" должностным лицам могут обернуться огромными штрафами.

Желание получить привилегии

Использование личных связей для получения привилегий или льгот также является причиной, по которой граждане сами создают коррупционные риски.

Например, это может быть получение какой-либо должности без наличия нужной квалификации, контракта на оказание услуг и так далее.

Это может привести к неправильному распределению ресурсов и нарушению законов о равноправии.

В целом коррупция является сложной проблемой, которая требует совместных усилий как со стороны государства, так и общества – то есть отдельно взятых граждан. И только при осознании личной ответственности можно будет достичь снижения уровня коррупции в Казахстане.

Ранее казахстанцы назвали самые коррумпированные регионы страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2030774-kak-kazahstantsy-sami-podderzhivayut-korruptsiyu-v-strane/