Изъято 1,2 млрд тенге: о задержании организаторов финпирамиды Asar Baspana заявили в АФМ

В Агентстве РК по финмониторингу заявили о пресечении деятельности финансовой пирамиды Asar Baspana. Ее организаторы арестованы, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в Telegram-канале агентства, финпирамида была замаскирована под потребительский кооператив.

"С 8 по 10 февраля во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana", – говорится в сообщении агентства.

Организаторы финансовой пирамиды, по версии следствия, предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, авто и бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.

В ходе обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса.

Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Что такое финансовая пирамида

Напомним, что финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Они часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие, предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство.

Создатели финпирамид придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Уголовная ответственность за создание и руководство финпирамидой определяется статьей 217 Уголовного кодекса РК, а за рекламу финансовых пирамид – статьей 217-1 УК РК.

Напомним, ранее в АФМ рассказали о раскрытии схемы отмывания преступных денег, полученных через финпирамиду LiveGood. По этому делу задержан один человек. В ходе обыска у него изъяли 19 млн тенге и 4 тыс. долларов США (2 млн тенге) наличными.