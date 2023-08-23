Эффект пузыря: почему финансовые пирамиды всегда "лопаются", лишая денег казахстанцев

Деньги. Иллюстративное фото: Roman Chekhovskoy/Getty Images

Различные схемы заработка в интернете и социальных сетях привлекают множество жертв. О том, как они работают и почему всегда обречены на провал и потерю денег, читайте в материале NUR.KZ.

Финансовые пирамиды обычно рекламируются как некая магическая формула, которая поможет мгновенно обогатиться.

При этом они кажутся по-настоящему прибыльными, но потом резко закрываются, лишая сбережений тех, кто в них участвовал. Так, только с начала 2023 года казахстанцы уже потеряли миллиарды тенге.

Подобное явление объясняется так называемым "эффектом пузыря". Рассмотрим основные этапы его формирования и то, как участники пирамид теряют деньги.

Привлечение первых жертв

Финансовая пирамида – это структура, в которой прибыль участников зависит от привлечения новых людей.

На первых этапах схема может показаться захватывающей, так как нужно искать и привлекать новых участников, достигая каких-то условных показателей эффективности, которые воспринимаются как прибыль.

Обещанная доходность при этом достигает высоких уровней: кажется, что за считанные дни или недели можно примножить свои деньги в десятки, а то и сотни раз.

Снежный ком и ускорение роста

Как только первые жертвы входят в пирамиду, они начинают привлекать новых. Эти новички тоже вкладывают свои деньги, а часть их средств перетекает к более ранним участникам. Так рост идет гораздо быстрее, чем просто по одной линии инвестиции.

В итоге эффект снежного кома или "надувания пузыря" начинает проявляться: пирамида набирает обороты, привлекая все больше и больше новых людей, которые вкладывают средства в надежде на огромную прибыль.

Иллюзия устойчивости

Рост пирамиды создает иллюзию ее устойчивости и успешности. Участники видят, как быстро "на бумаге" растет вложенный капитал, и это убеждает их в правильности своего выбора.

Тем временем первые инвесторы уже начинают получать значительные дивиденды. Поэтому они становятся своеобразными пропагандистами – рассказывают друзьям и знакомым о своих успехах, призывая присоединиться к ним.

Презентация. Иллюстративное фото: pexels.com/RDNE Stock project

Однако реальный доход удается получить не всем. И даже эти "заработанные" средства в итоге являются частью вложений тех лиц, которые были привлечены в пирамиду под началом предыдущих "инвесторов".

Падения пирамиды избежать невозможно

Подобная модель привлечения денег и заработка за счет вложений новых лиц устойчива только на первый взгляд.

В конечном итоге число новых участников прекращает расти, а это означает, что деньги перестают поступать в систему.

Соответственно, структура ломается, и все вовлеченные граждане испытывают на себе неизбежные последствия:

первые участники – вложившие деньги в самом начале лица становятся жертвами своих же аппетитов, и лишь некоторые остаются в прибыли;

те, кто вкладывал позже – они теряют все, так как оказались в числе последних, чьи деньги ушли в карманы организаторов и участников, находящихся повыше в иерархии.

В итоге схема пирамиды ломается, а с ней рушатся и мечты "вкладчиков" о легких деньгах.

Пирамида всегда обречена

Изучив процесс работы подобных схем, можно понять, что финансовая пирамида – это иллюзия заработка, которая растет на фоне увлечения и эйфории из-за жажды быстрой наживы. Но в итоге все неизбежно рушится.

Причина проста – пирамида всегда обречена на крах. А эффект пузыря на этапе ее "надувания" создает у жертв веру в быстрое обогащение. Но в итоге они испытывают горькое разочарование и теряют вложения.

Поэтому подобные схемы – это печальное напоминание о том, что "легких денег" не бывает. Следует опасаться предложений, которые обещают мгновенный и быстрый заработок, так как вложение в них может обернуться потерей средств.

Ранее мы рассказывали, как самостоятельно выявить пирамиду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2033424-effekt-puzyrya-pochemu-finansovye-piramidy-vsegda-lopayutsya-lishaya-deneg-kazahstantsev/