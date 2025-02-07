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Почему опасно вкладывать деньги в "потребительские кооперативы", рассказал казахстанский аналитик

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Мужчина держит фигурки дома и знака стоп
Покупка жилья. Иллюстративное фото: Andrii Yalanskyi/Getty Images

Возможность заработать 17% годовых всего за один месяц может привлечь казахстанцев. Однако за такими предложениями обычно скрываются пирамиды и мошенники. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Потребительские кооперативы, обещающие высокую доходность или беспроцентные займы на жилье, часто оказываются финансовыми пирамидами, предупреждает аналитик Андрей Чеботарев.
  • По словам Чеботарева, предложения с доходностью 17% в месяц или более 200% в год нереалистичны и могут быть признаком схемы Понци.
  • Аналитик советует с осторожностью относиться к обещаниям 0% займов на жилье, так как это экономически невыгодно при текущей базовой ставке в 15,25%, и напоминает о ряде уже выявленных финансовых пирамид в этой сфере.

Казахстанцам могут встретиться различные "выгодные" предложения в Интернете.

Одними из них являются так называемые потребительские кооперативы: обычно они обещают помочь с покупкой жилья под низкие проценты или вовсе без вознаграждения, а также заманивают участников высокой доходностью вложений.

Как сообщает аналитик Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале Finance.kz, риски от вложения в подобные организации будут крайне высокими, а результатом с большой долей вероятности станут денежные убытки.

Что такое потребительские кооперативы

Согласно сообщению аналитика, подобные объединения могут быть вполне законными.

Так, в законе "О потребительском кооперативе" дается определение подобным организациям:

"потребительский кооператив – добровольное объединение граждан на основе членства для удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных (паевых) взносов".

Однако за последние несколько лет они оказались инструментом в руках мошенников.

"Если это кооператив коллег или друзей, где все друг друга знают – все круто и понятно. А вот если под видом кооператива вам предлагают оплатить за кого-то, кто уже пришел до вас – надо трезво оценить шансы, будет ли тот, кто пришел после вас, оплачивать за вас", – предупреждает аналитик.

Мужчины жмут руки на фоне денег и договора
Подписание договора. Иллюстративное фото: Pichsakul Promrungsee/Getty Images

Как могут обманывать казахстанцев

"Что делать, если потребительский кооператив без лицензий обещает вам 17% годовых в месяц или более 200% в год? Правильный ответ — бежать как можно дальше.

Такие доходности возможны на криптовалютном рынке, который очень волатильный, но они сопряжены с огромным риском и кроме роста вы можете получить достаточные ощутимые и значительные потери.

Единственным источником для таких выплат может служить привлечение новых участников, а это уже схема Понци", – отмечает Андрей Чеботарев.

Другими словами, схема Понци является основой всех финансовых пирамид, когда доходы предыдущих участников зависят от привлечения новых людей. И такие структуры в итоге всегда "лопаются".

Также потребительские кооперативы могут предлагать помощь в покупке жилья под 0%. Однако аналитик указывает на наличие явного риска и в подобных обещаниях.

"Нельзя верить, так как при текущих ставках на рынке 0% означает, что кто-то сознательно должен пойти на убытки, так как базовая ставка у нас 15,25%.

В системе "Отбасы банка" вы идете на убыток по депозиту, получая лишь 2% и госпремию, например. Кто идет в убыток в потребительских кооперативах? Никто.

Такие истории уже были? Полно! В списках финансовых пирамид от АФМ уже есть Amanat drive, Amanat home, Шаңырақ+, Hermes LTD, Life is good и другие. Сохраняйте здравый рассудок и критическое мышление, особенно, когда слышите про 200% годовых", – сообщает аналитик.

Ранее мы рассказывали, как распознать финансовую пирамиду.

Также мы раскрывали о том, как мошенники могут скрываться под видом жилищного кооператива.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2218811-pochemu-opasno-vkladyvat-dengi-v-potrebitelskie-kooperativy-rasskazal-kazahstanskiy-analitik/