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Какие вещи продают казахстанцы после Нового года

Опубликовано:

Мужчина радуется сообщению
Смартфон. Иллюстративное фото: Damir Khabirov/Getty Images

После обмена подарками на Новый год казахстанцы часто размещают объявления о продаже электроники, книг, чайных сервизов, украшений и других новых и подержанных товаров. Подробнее читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • После новогодних праздников казахстанцы активно продают на сайте объявлений подарки и старые вещи, среди которых лидируют электроника, товары для хобби и отдыха, а также предметы для дома.
  • В категории электроники наиболее популярны смартфоны, ноутбуки и беспроводные наушники, причем количество объявлений о продаже б/у устройств значительно превышает количество новых.
  • Также часто продаются книги, музыкальные инструменты, товары для дома (чайные сервизы, наборы полотенец), парфюмерия, косметика и ювелирные изделия, что позволяет казахстанцам избавиться от ненужных вещей и частично компенсировать праздничные расходы.

Новый год – повод для многих казахстанцев не только провести праздник в кругу семьи и друзей, но и сделать друг другу подарки или просто обновить свои вещи. При этом "старье" обычно просто выкидывается или продается в Интернете вместе с новыми, но ненужными презентами.

Как отмечают аналитики сайта частных объявлений OLX, после новогодних праздников многие казахстанцы предпочитают именно второй вариант. Так, в январе пользователи чаще всего выкладывают на продажу вещи из пяти категорий:

  1. электроника;
  2. хобби и отдых;
  3. товары для дома;
  4. красота и уход;
  5. ювелирные изделия.

Электроника

Чаще всего казахстанцы после праздников продают электронику. В декабре 2024 года и в начале января 2025-го на сайте объявлений было размещено 565 тыс. товаров в данной категории.

Среди них на первом месте по популярности располагаются смартфоны. Так, было размещено 44,6 тыс. объявлений о продаже новых гаджетов и более 280,1 тыс. – бывших в употреблении (б/у).

Далее по популярности идут ноутбуки: почти 9,6 тыс. объявлений о продаже новых и около 58,6 тыс. – б/у. Замыкают тройку лидеров беспроводные наушники: 25,9 тыс. объявлений о продаже новых устройств и более 30,2 тыс. – подержанных.

Также отметим, что по итогам 2024 года именно электроника оказалась одной из самых быстрорастущих в цене категорией непродовольственных товаров в Казахстане.

Что казахстанцы продают после Нового года
Что казахстанцы продают после Нового года. Инфографика: аналитическая служба "OLX Казахстан"

Хобби и отдых

После электроники второе место по количеству объявлений занимает все, что связано с хобби и отдыхом. В эту категорию входят книги, билеты, музыкальные инструменты и даже спортивный инвентарь.

Всего в декабре-январе в ней было опубликовано более 170 тыс. объявлений. При этом почти в 24 тыс. из них продавали новые музыкальные инструменты и всего в 13,2 тыс. – подержанные. Также активно шли продажи новых и б/у книг – 55,7 тыс. и 73,4 тыс. соответственно.

Товары для дома

Часто казахстанцы выкладывают на продажу и разные наборы товаров для дома. Например, чайные сервизы (1,8 тыс. новых и 836 б/у) и наборы полотенец (2,1 тыс. новых и 343 б/у). Всего было опубликовано около 91 тыс. подобных объявлений.

Красота и уход

При этом после праздников многие также перепродают парфюм, подарочные наборы или косметику, которая не подошла.

Например, в категории "Красота и уход" в новогодние праздники было выложено 82 тыс. объявлений. Выделяются предложения о продаже парфюмерии: 11,2 тыс. новых товаров и 3,3 тыс. – б/у.

Ювелирные изделия

Нашлись также и те, кто решил продать ювелирные изделия. Всего было опубликовано порядка 58 тыс. таких объявлений. Казахстанцы продавали кольца (5,2 тыс. новых и 5 тыс. б/у), серьги (5 тыс. новых и 3,7 тыс. б/у) и браслеты (3,6 тыс. новых и 1,8 тыс. б/у).

Таким образом, после праздников многие казахстанцы действительно предпочитают не просто избавиться от старых вещей, но и дать им новую жизнь, продав тем, кому они нужнее. Это также является хорошим способом подзаработать и немного "отбить" новогодние расходы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2210204-kakie-veshchi-prodayut-kazahstancy-posle-novogo-goda/

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