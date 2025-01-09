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Как мошенники могут добраться до денег родителей, обманув ребенка, рассказали в АРРФР

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Подросток с телефоном
Ребенок с телефоном. Иллюстративное фото: Carol Yepes / Getty Images

Мошенники могут использовать детей, для того чтобы добраться до финансовых ресурсов родителей, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Как сообщается на официальном сайте АРРФР РК, мошенники могут использовать детей, для того чтобы добраться до финансовых ресурсов родителей. Они создают различные ситуации-ловушки и пытаются заманить туда ребенка, пользуясь детской неопытностью и доверчивостью.

Какие онлайн-ловушки используют мошенники?

  1. "Неожиданный выигрыш". Ребенок может получить сообщение по электронной почте, в социальных сетях или мессенджерах о денежном подарке или выигрыше путевки за границу, которую можно обменять на деньги. Также это может быть сообщение о том, что ребенок унаследовал наследство от богатого родственника, проживающего за рубежом. Для получения "выигрыша" ребенку предлагают перейти по ссылке, заполнить анкету и указать личные данные, включая номер банковской карты, срок ее действия и трехзначный код. Предоставив такую информацию, дети могут неосознанно дать мошенникам доступ к финансам родителей.
  2. "Ложная просьба о помощи". Мошенники используют социальные сети и мессенджеры, чтобы распространять ложные просьбы о помощи. Например, от имени знакомого вашего ребенка публикуется пост или отправляется сообщение с просьбой перевести деньги на лечение или другие нужды. В других случаях ребенок может получить сообщение от "одноклассника", который просит помощи и убеждает не рассказывать об этом взрослым. Если ребенок переведет деньги, вернуть их уже не получится. Поэтому важно заранее объяснить ребенку, как распознавать подобные схемы и как реагировать на них.
  3. "Уникальное приложение". Мошенники могут отправить вашему ребенку ссылку на приложение, обещающее что-то уникальное — например, помощь в играх, способ быстро разбогатеть или отследить местоположение любого человека. Такое приложение позиционируется как бесплатное и эксклюзивное. При установке ребенок может не понять, что это шпионская программа, которая собирает персональные данные, отслеживает геолокацию и получает доступ к другим приложениям на устройстве.

Как родителям защитить детей от мошенников?

Объясните детям, что незнакомцам нельзя передавать информацию о себе и своих близких. Расскажите о том, как с помощью современных технологий мошенники могут обманывать людей.

Важно, чтобы ваши дети знали, что в любом случае они могут обратиться к вам, и что вы их не будете за это ругать.  Ваши отношения с ребенком должны быть основаны на взаимном доверии.

Позаботьтесь о том, чтобы ребенок знал все необходимые контактные данные, включая рабочие и мобильные телефоны родителей, других родственников, соседей, службы "102", а также участкового инспектора, особенно если ребенок по каким-либо причинам остался дома один.

Напомним, ранее в конце декабря в Нацбанке обратились к казахстанцам с предупреждением о новых схемах мошенничества в стране. В них используются букеты цветов и сообщения о якобы доставке посылок.

Полицейские также ранее предупреждали казахстанцев о новой схеме мошеннических атак на людей - в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2209877-kak-moshenniki-mogut-dobratsya-do-deneg-roditeley-obmanuv-rebenka-rasskazali-v-arrfr/

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