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В Нацбанке обратились к казахстанцам с предупреждением

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Смартфон в руках
Смартфон в руках. Иллюстративное фото: MStudioImages / Getty Images

В Казахстане активно развиваются новые схемы мошенничества - в них используются букеты цветов и сообщения о якобы доставке посылок, передает NUR.KZ со ссылкой на Нацбанк.

Национальный банк Казахстана обращает внимание граждан на новые схемы, которые используют злоумышленники для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан.

Так, гражданам направляют букеты цветов без указания отправителя, после чего с получателем связываются злоумышленники, и представляясь работниками курьерской службы, просят подтвердить доставку при помощи кода из поступившего SMS-сообщения.

Также стали известны случаи, связанные с доставкой почтовых посылок. Граждане получают SMS-сообщения или вредоносные ссылки для "получения заказа в почтовом отделении", где их просят ввести свои персональные данные. В результате злоумышленники могут получить доступ к личным данным на телефоне, в том числе к банковским приложениям.

Еще злоумышленники рассылают в мессенджерах вредоносное программное обеспечение под видом фотографий. При попытке открыть и посмотреть фотографию, запускается установочный файл (расширение ".APK"). Таким образом злоумышленники могут перехватить управление мобильным устройством и заблокировать доступ к нему.

Кроме того, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для имитации голоса или видео близких людей. Мошенники звонят или пишут, представляясь родственниками или знакомыми, и под различными предлогами просят перевести деньги, перейти по ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере или сообщить личные данные.

Учитывая участившиеся случаи мошенничества с использованием мобильных устройств, Национальный банк призывает граждан быть бдительными, не сообщать конфиденциальную информацию третьим лицам, не доверять подозрительным телефонным звонкам, перепроверять подлинность запросов, не открывать сомнительные ссылки и файлы, а также не устанавливать приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.

"Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц НБК рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа.

В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан", - резюмируют в ведомстве.

Напомним, в октябре мы подробно рассказывали о мошеннической схеме с букетами цветов. Женщина получает букет от "анонима", при этом курьер может даже не запросить код - это сделают на следующий день "сотрудники call-центра", которые сообщают, что их курьер привез цветы, но не подтвердил доставку, поэтому сейчас получателю придет SMS-сообщение с кодом, который нужно сообщить.

Доверившись "оператору", женщина сообщает код, а взамен получает несколько кредитов и лишается денег, ведь мошенники таким образом получают доступ к мобильному банку жертвы.

Полицейские также ранее предупреждали казахстанцев о новой схеме мошеннических атак на людей - в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2206991-v-nacbanke-obratilis-k-kazahstancam-s-preduprezhdeniem/

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