Как казахстанцам навязывают кредиты, приглашая их на "уникальные" мероприятия

Покупки казалось бы выгодных товаров и даже подарки от компаний могут обернуться долгами на миллионы тенге. Все дело в старой схеме обмана, которая снова набирает обороты. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстанцам навязывают кредиты, приглашая на "уникальные" мероприятия с обещаниями подарков и выгодных цен на товары.

По словам эксперта Юрия Ли, за такими акциями часто скрываются недобросовестные продавцы, предлагающие косметику и товары для здоровья по завышенным ценам.

Лучший способ защиты – умение отказывать продавцам и не совершать спонтанные покупки под давлением, особенно в кредит.

Читатель NUR.KZ пожаловался редакции на подозрительные звонки, которые регулярно поступают от различных компаний.

При этом диалог ведет голосовой робот, который озвучивает предложение об участии на уникальном мероприятии или мастер-классе с подарками и пытается получить подтверждение места проживания и возраста жертвы.

После этого звонит уже "менеджер" компании и активно приглашает посетить это мероприятие, обещая различные подарки и выгодные цены на уникальные товары.

Как сообщает Юрий Ли, автор проекта Stop-Piramida.kz и эксперт по профилактике финансового мошенничества, за подобными акциями обычно скрываются недобросовестные продавцы. А защита казахстанцев зависит от их умения отказывать.

Как работает уловка

Как отмечает эксперт, чаще всего таким способом казахстанцам продают косметологическую продукцию, услуги и всякие массажные принадлежности – то есть товары для здоровья и красоты.

Ранее подобные массовые случаи встречались в Алматы – на жертв оформляли кредиты, а косметолог, оказывавший такие услуги, или продавец товара неожиданно пропадали. А люди пожилого возраста приобретали массажные накидки на миллионы тенге.

При этом их принуждали к покупке этих товаров через кредиты.

Оформление договора. Иллюстративное фото: KatarzynaBialasiewicz/Getty Images

"Уже сложилась практика, когда через Департамент защиты прав потребителей Минторговли и через суды обязывают таких недобросовестных продавцов возвращать деньги.

Но эти схемы продолжают жить, и чаще всего на них попадаются лица старшего поколения. Жертв же привлекают на подобные мероприятия в основном через объявления о работе в социальных сетях.

С косметикой то же самое. Например, есть такие виды средств, которые как бы имеют моментальный эффект – намазали на лицо средство, морщины вроде бы как разгладились, и поэтому его начинают активно предлагать покупателю, в том числе в кредит.

А цены на такой товар зачастую оказываются серьезно завышенными", – сообщает эксперт.

Почему сложно бороться с подобными уловками

Как отмечает Юрий Ли, подобные недобросовестные действия продавцов, как правило, не подпадают под определение мошенничества, а рассматриваются в рамках статьи 190 КоАП, потому что внешне они выглядят как гражданско-правовые сделки.

"А для наших правоохранительных органов очень сложно в таких случаях завести уголовное дело. Тем более, что адвокаты таких продавцов могут достаточно легко защититься от обвинений – это происходит почти в 99 случаях из 100.

Поэтому самый главный способ борьбы с подобными уловками заключается в умении не совершать спонтанные покупки под давлением.

Не стоит поддаваться на подобные манипуляции и искать выгоду", – сообщает эксперт.

Мошенник. Иллюстративное фото: anantachat/GettyImages

Как защитить себя

Умение сказать "нет" при попытке агрессивно навязать подозрительную покупку – самый надежный способ защитить себя от лишних денежных потерь.

"Иногда такие покупки предлагают в качестве способа заработка в рамках сетевой торговли. В подобных случаях, когда кто-то активно предлагает купить товар или услугу и оказывает эмоциональное давление, то следует сфотографировать товар (записать название услуги и компании) и поискать информацию об этом в Интернете.

Нужно узнать, сколько аналогичные предложения стоят на самом деле. И если окажется, что предлагаемые к покупке товар или услуга оказались с сильно завышенными ценами, то следует насторожиться и выбрать более рыночные предложения.

Поэтому, при желании зарабатывать сетевой торговлей, важно изучить сам товар, рыночную стоимость и окупаемость. И главное – ни в коем случае не стоит приобретать их в кредит", – советует Юрий Ли.

В противном случае казахстанцы рискуют залезть в долги и даже затянуть туда родственников на долгие годы.

А если при поиске работы или по другим поводам казахстанцы оказались на подобных мероприятиях, то эксперт советует немедленно их покинуть, как только посетителям начнут предлагать "выгодную" покупку.

Ранее эксперт рассказал, какие риски могут нести бесконечные звонки, поступающие от почти идентичных номеров в течение дня.

Также астанчан предупредили о новой схеме обмана с "приумножением капитала".