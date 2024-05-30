Как вернуть деньги за доставку бракованных товаров в Казахстане

Покупая товары онлайн, можно столкнуться с браком и необходимостью обмена или возврата. При этом продавец может отказаться возвращать деньги за доставку. Но это можно оспорить, сообщает NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Онлайн-покупки стали популярны после пандемии, однако бывают случаи некачественных товаров. Закон "О защите прав потребителей" защищает интересы покупателей, и деньги должны быть возвращены.

Потребители имеют право на возврат или обмен товара в течение 14 дней.

Закон также предусматривает право на возмещение расходов, устранение недостатков и расторжение договора. При отказе в удовлетворении прав можно обратиться в общественное объединение по защите прав потребителей. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Онлайн-покупка стала особенно популярной после пандемии 2020 года. С тех пор развитие различных маркетплейсов (торговых площадок) позволило предпринимателям продавать свои товары из любой точки мира.

Однако могут встречаться случаи, когда покупка оказывается ненадлежащего качества: нет сертификата либо декларации о соответствии (безопасности), обнаружен заводской брак и так далее.

Согласно закону "О защите прав потребителей", деньги должны вернуть за покупку и даже доставку при покупке на маркетплейсах. Но есть свои исключения.

Что может требовать покупатель

В статье 15 закона указывается, что у потребителей, в случае продажи им товара ненадлежащего качества, есть право предъявления следующих требований:

соразмерного уменьшения покупной цены;

безвозмездного устранения недостатков товара;

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);

замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

При этом право на возмещение причиненных убытков остается за потребителем независимо от выбранного им требования, указанного в данной статье. То есть продавец (или изготовитель) обязан не только вернуть деньги за некачественный товар, но также возместить расходы покупателя, включая услуги доставки (пункт 8 статьи 30).

Также есть возможность вернуть деньги, внесенные по предоплате за неоказанные услуги.

Игрушечная тележка для покупок. Иллюстративное фото: freepik.com

Однако следует учитывать, что в случае, когда товар имеет надлежащее качество (никакого брака нет, а просто захотелось поменять), расходы на доставку оплатит сам покупатель, а продавец может вернуть уплаченную за него денежную сумму (статья 14 закона).

При этом, согласно статье 30, продавец (изготовитель) за некоторыми исключениями обязан обеспечить обмен или возврат непродовольственного товара надлежащего качества, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также документ, подтверждающий факт приобретения товара.

На возврат или обмен есть 14 дней с момента получения товара, если более длительный срок не объявлен продавцом (изготовителем).

При этом есть товары, которые нельзя вернуть, если они надлежащего качества.

Если отказываются заплатить

Как указывается в статье 30 закона, если продавец (изготовитель) допустил просрочку выполнения требований потребителя об обмене, возврате товаров надлежащего или ненадлежащего качества, то он обязан выплатить неустойку в размере не менее 1% за каждый день просрочки (если иное не установлено договором, законами).

А при отказе вернуть или обменять товар казахстанцы могут пожаловаться в общественное объединение по защите прав потребителей либо в департамент по защите прав потребителей. Все эти нормы применяются как при покупках в Интернете, так и при очных сделках в магазинах.

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