Звонят и молчат: чем казахстанцам грозит ответ на подобные вызовы, рассказал эксперт

Казахстанцы жалуются на бесконечные звонки, поступающие от почти идентичных номеров в течение дня. Как оказалось, иногда это может грозить потерей денег. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстанцы жалуются на частые звонки с почти идентичных номеров, которые могут быть как рекламными, так и мошенническими, по словам эксперта Юрия Ли.

Эксперт предупреждает, что ответ на такие звонки может привести к потере денег, но не из-за SMS-кода от 1414, а дальнейших манипуляций, связанных с его передачей.

Для защиты рекомендуется избегать обратных звонков на подозрительные номера, проверять социальные сети на несанкционированные подключения и не переходить по подозрительным ссылкам.

В редакцию NUR.KZ стали поступать вопросы от казахстанцев по поводу странных телефонных звонков.

Как сообщают читатели, им звонят очень часто в течение дня и с номеров, которые отличаются всего одной или двумя цифрами. И если ответить на звонок, то либо он сразу сбрасывается, либо в ответ будет просто тишина.

Что может скрываться за подобными звонками, рассказал Юрий Ли, автор проекта Stop-Piramida.kz и эксперт по профилактике финансового мошенничества.

Кто и зачем звонит

Как отмечает эксперт, под подобными звонками могут стоять две причины.

Первой является роботизированный обзвон от компаний – они покупают базы данных и проверяют SIM-карты на активность, чтобы в будущем рекламировать им свои товары или услуги. При этом такой подход к рекламе может оказаться даже выгодным для компаний.

Второй причиной является уже мошенничество – точно так же покупаются базы данных казахстанцев с их номерами телефона и карточек, ИИН и прочей информацией, а затем производится роботизированный обзвон.

"Если человек отвечает на такие звонки, то впоследствии к нему будут поступать уже другого рода вызовы: с угрозами, подозрительно выгодными предложениями и так далее. Все зависит от применяемой схемы мошенничества.

Поэтому лучше не перезванивать по таким номерам – если кому-то нужно до вас дозвониться, то они это сделают в любом случае", – сообщает Юрий Ли.

Как эти звонки приводят к потере денег

Как отмечает эксперт, если человек совершает обратный звонок по номеру, от которого поступил подозрительный звонок, то он может попасть под "прицел" злоумышленников.

Мошенник с деньгами и картой: Freepik.com/jcomp

При этом схема обмана включает в себя несколько этапов. Так, на первом этапе поступает звонок, и мошенники под различными предлогами просят назвать им или якобы голосовому помощнику код от номера 1414.

Но это является лишь "прогревом" перед основным мошенничеством.

"Сам SMS-код от 1414 не дает возможности злоумышленникам доступ к деньгам жертвы или к их учетной записи на egov.kz. Но они его просят для того, чтобы уже потом, на следующий день или позже, снова позвонить жертве уже под видом сотрудников правоохранительных органов и даже КНБ.

Затем они сообщают, что, например, на имя жертвы был открыт некий счет, а через него уже проведены "грязные" деньги и так далее, запугивая человека. Соответственно, они спрашивают, были ли какие-либо подозрительные звонки в последнее время.

Вот тут жертва вспоминает, что передавала SMS-код от 1414 и попадается в уловку – начинает верить мошенникам и выполнять нужные действия:

оформляет кредит на свое имя и переводит деньги на якобы "безопасный" счет;

устанавливает приложение на смартфон, которое потом приводит к потере денег и так далее", – сообщает Юрий Ли.

Как защитить себя

Эксперт рекомендует казахстанцам избегать обратных звонков по подозрительным номерам. Также он советует проверить свои социальные сети на предмет привязки своих аккаунтов к другим устройствам.

И если неизвестные соединения найдены, то эти устройства надо незамедлительно отключить от аккаунта. Также ни в коем случае не следует переходить по ссылкам, которые приходят казахстанцам на электронную почту или в соцсетях, так как они могут оказаться фишинговыми.

Другими словами, за множественными звонками со схожих номеров могут скрываться как рекламные кампании, так и мошенники.

Поэтому казахстанцам не следует перезванивать в подобных случаях, проверить свои соцсети и не сообщать SMS-коды третьим лицам.

Напомним, что мошенники также могут представляться струдниками энергокомпаний. А также иногда они предъявляют поддельные документы сотрудников Агентства по финансовому мониторингу.