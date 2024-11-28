Звонят и молчат: чем казахстанцам грозит ответ на подобные вызовы, рассказал эксперт

Казахстанцы жалуются на бесконечные звонки, поступающие от почти идентичных номеров в течение дня. Как оказалось, иногда это может грозить потерей денег. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
- Казахстанцы жалуются на частые звонки с почти идентичных номеров, которые могут быть как рекламными, так и мошенническими, по словам эксперта Юрия Ли.
- Эксперт предупреждает, что ответ на такие звонки может привести к потере денег, но не из-за SMS-кода от 1414, а дальнейших манипуляций, связанных с его передачей.
- Для защиты рекомендуется избегать обратных звонков на подозрительные номера, проверять социальные сети на несанкционированные подключения и не переходить по подозрительным ссылкам.
В редакцию NUR.KZ стали поступать вопросы от казахстанцев по поводу странных телефонных звонков.
Как сообщают читатели, им звонят очень часто в течение дня и с номеров, которые отличаются всего одной или двумя цифрами. И если ответить на звонок, то либо он сразу сбрасывается, либо в ответ будет просто тишина.
Что может скрываться за подобными звонками, рассказал Юрий Ли, автор проекта Stop-Piramida.kz и эксперт по профилактике финансового мошенничества.
Кто и зачем звонит
Как отмечает эксперт, под подобными звонками могут стоять две причины.
Первой является роботизированный обзвон от компаний – они покупают базы данных и проверяют SIM-карты на активность, чтобы в будущем рекламировать им свои товары или услуги. При этом такой подход к рекламе может оказаться даже выгодным для компаний.
Второй причиной является уже мошенничество – точно так же покупаются базы данных казахстанцев с их номерами телефона и карточек, ИИН и прочей информацией, а затем производится роботизированный обзвон.
"Если человек отвечает на такие звонки, то впоследствии к нему будут поступать уже другого рода вызовы: с угрозами, подозрительно выгодными предложениями и так далее. Все зависит от применяемой схемы мошенничества.
Поэтому лучше не перезванивать по таким номерам – если кому-то нужно до вас дозвониться, то они это сделают в любом случае", – сообщает Юрий Ли.
Как эти звонки приводят к потере денег
Как отмечает эксперт, если человек совершает обратный звонок по номеру, от которого поступил подозрительный звонок, то он может попасть под "прицел" злоумышленников.
При этом схема обмана включает в себя несколько этапов. Так, на первом этапе поступает звонок, и мошенники под различными предлогами просят назвать им или якобы голосовому помощнику код от номера 1414.
Но это является лишь "прогревом" перед основным мошенничеством.
"Сам SMS-код от 1414 не дает возможности злоумышленникам доступ к деньгам жертвы или к их учетной записи на egov.kz. Но они его просят для того, чтобы уже потом, на следующий день или позже, снова позвонить жертве уже под видом сотрудников правоохранительных органов и даже КНБ.
Затем они сообщают, что, например, на имя жертвы был открыт некий счет, а через него уже проведены "грязные" деньги и так далее, запугивая человека. Соответственно, они спрашивают, были ли какие-либо подозрительные звонки в последнее время.
Вот тут жертва вспоминает, что передавала SMS-код от 1414 и попадается в уловку – начинает верить мошенникам и выполнять нужные действия:
- оформляет кредит на свое имя и переводит деньги на якобы "безопасный" счет;
- устанавливает приложение на смартфон, которое потом приводит к потере денег и так далее", – сообщает Юрий Ли.
Как защитить себя
Эксперт рекомендует казахстанцам избегать обратных звонков по подозрительным номерам. Также он советует проверить свои социальные сети на предмет привязки своих аккаунтов к другим устройствам.
И если неизвестные соединения найдены, то эти устройства надо незамедлительно отключить от аккаунта. Также ни в коем случае не следует переходить по ссылкам, которые приходят казахстанцам на электронную почту или в соцсетях, так как они могут оказаться фишинговыми.
Другими словами, за множественными звонками со схожих номеров могут скрываться как рекламные кампании, так и мошенники.
Поэтому казахстанцам не следует перезванивать в подобных случаях, проверить свои соцсети и не сообщать SMS-коды третьим лицам.
Напомним, что мошенники также могут представляться струдниками энергокомпаний. А также иногда они предъявляют поддельные документы сотрудников Агентства по финансовому мониторингу.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2193597-zvonyat-s-odinakovyh-nomerov-chem-kazahstancam-grozit-otvet-na-podobnye-vyzovy-rasskazal-ekspert/