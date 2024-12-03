"Снимать однокомнатную – 170-180 тысяч": алматинцы рассказали о тратах на съем жилья

Жители Алматы считают покупку недвижимости или ипотеку оптимальным способом решения квартирного вопроса. Об этом они рассказали в опросе корреспондентам NUR.KZ.

Алматы традиционно занимает верхнюю строчку рейтингов по стоимости жилья в Казахстане. Даже в Астане приобрести квартиру можно за меньшую сумму. Этот тренд не менялся и в ноябре. Однако при этом алматинцы убеждены: платить за свое жилье все равно выгоднее, чем снимать квартиру в аренду.

Алматинка считает ипотеку предпочтительней аренды. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

Одна из жительниц города взяла квартиру в ипотеку три года назад. С того времени аналогичное жилье выросло на 10, а то и 15 миллионов тенге. Ежемесячный платеж по ипотеке сейчас составляет 150 тысяч тенге. Арендовать, по ее словам, было бы на 20-30 тысяч дороже.

"Квартиру если снимать, однокомнатная - в среднем 170-180 тысяч. Осталось платить 10 лет. Три года назад покупала за 20 млн тенге, а сейчас эти квартиры стоят уже 30-35 млн", - объяснила женщина.

Алматинец считает ипотеку выгоднее аренды. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

Другой наш собеседник взял ипотеку по госпрограмме. Ежемесячный платеж для их семьи составляет 115 тысяч тенге.

"Думаю, это одна из самых низких цен в Алматы. Государство сейчас создает условия, и мы благодарны за возможности для молодежи. Те, кто жалуется, наверное, ничего не делают", - считает молодой человек.

Алматинка считает, что ипотеку стоит брать. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

Еще в одной семье оформление ипотеки и все трудности по ней взял на себя супруг. Его жена тоже считает кредит на квартиру лучшей альтернативой аренды. Правда, при наличии первоначального взноса.

Алматинке с жильем помогли родственники. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

В Алматы, как и в любом мегаполисе, немало приезжих. Люди приезжают, пускают корни и помогают друг другу. Одна из алматинок переехала из Астаны уже 17 лет назад. С жильем ей помог брат.

Горожанки распорядились жильем от родственников. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

Еще двум женщинам квартиры достались от родственников, и одна из них расширила жилье, продав квартиру и добавив накопления.

Одна из пенсионерок приехала в Алматы из Талдыкоргана в 1984 году. С тех пор она обзавелась своей квартирой и взяла ипотеку для дочери.

Немало в городе и тех, кто арендует квартиру. Прохожая девушка поделилась с нами своей историей. Она сняла квартиру у бабушки своей знакомой. Теперь девушка живет в нескольких домах от ЦУМа, а за жилье платит на 40 тысяч меньше, чем раньше - 130 тысяч тенге.

Девушка снимает квартиру у знакомых. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

"Понятное дело: чем ближе к каким-то точкам интереса, тем значительно дороже, даже если это комната. Я снимаю недалеко от ЦУМа. Мне сейчас комфортно, потому что и условия удобные, и местоположение классное", - объясняет она закономерности установления цен на аренду.

Молодой человек арендует двухкомнатную квартиру с другом. Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

Молодой человек нашел другой выход. Он снимает двухкомнатную квартиру вдвоем с другом в районе станции метро "Сайран". Всего они платят за аренду 360 тысяч тенге.

Девушка снимает двухкомнатную квартиру на метро "Москва". Фото: Владимир Третьяков/NUR.KZ

А вот в районе станции метро "Москва" еще одна жительница города арендует двухкомнатную квартиру уже за 200 тысяч тенге.

Тем временем эксперты прогнозируют очередное подорожание жилья. Поводом для разговора об этом послужил законопроект об отмене льготы при продаже жилья. Продавец обязан выплатить налог на добавленную стоимость в размере 12% от стоимости. Сейчас от НДС освобождены застройщики и арендодатели. Но скоро правила могут измениться. Тогда, по мнению строителей и риэлторов, компенсация налога в итоге ляжет на плечи покупателей.