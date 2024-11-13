Ломбард вместо банка: почему казахстанцы закладывают новые смартфоны

Смартфоны сдаются в ломбард в нераскрытой упаковке, чтобы быстро получить наличку. Просто их владельцам не выдают денежные кредиты. Но такой подход очень рискованный. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстанцы сдают новые смартфоны, купленные в рассрочку, в ломбарды для быстрого получения наличных денег, особенно если им отказывают в кредитах из-за плохой кредитной истории.

Такая практика несет риски: техника оценивается ниже рыночной стоимости, а долги могут только увеличиться, особенно если смартфон был оформлен на третье лицо.

Более безопасными альтернативами при финансовых трудностях являются рефинансирование, восстановление платежеспособности или банкротство, которые могут помочь решить проблему без увеличения долгов.

Ломбарды обычно предлагают на покупку различные подержанные товары, включая бытовую технику, смартфоны и гаджеты, компьютеры и так далее.

Однако иногда в продаже можно увидеть и новые смартфоны в нетронутой упаковке, которые также были ранее сданы казахстанцами. При этом перед приемом какого-либо имущества ломбарды проверяют законность его приобретения.

Подобная практика со сдачей новых смартфонов или прочей техники может быть связана с финансовыми причинами.

Зачем сдавать только что купленный смартфон в ломбард

Согласно различным сообщениям в Сети, работники ломбардов сталкиваются со случаями, когда казахстанцы сдают новые смартфоны, купленные в рассрочку, в качестве залога. Взамен они получают деньги наличными.

Дело в том, что для некоторых казахстанцев ломбард становится быстрым способом получить деньги, если срочно нужны средства на оплату медицинских счетов, погашение кредитов, квартплату или другие важные нужды.

Обычно к такому решению могут прибегать лица, которым не выдают кредиты на большие суммы денег. Ведь если у человека испорчена кредитная история или уже много активных кредитов, банки отказывают в новых займах.

Ломбарды, как правило, не проверяют кредитную историю и охотно принимают технику в залог. При этом сам смартфон может быть приобретен в рассрочку на третье лицо, либо на себя в рамках различных акций.

Смартфон и банковская карта. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Риски подобных схем

Важно понимать, что сдача нового смартфона в ломбард несет определенные риски.

Например, техника оценивается ниже рыночной стоимости. Соответственно, если он был оформлен на самого залогодателя, то в итоге ему придется в будущем возвращать всю сумму покупки в банк. При этом количество его долгов только возрастет.

А если смартфон был куплен в рассрочку на имя другого человека, то это лицо рискует оказаться в долгах: ему придется покрывать стоимость покупки из своего кармана, так как должник может просто перестать оплачивать рассрочку.

Более безопасные варианты на случай нехватки денег

Если казахстанцы сталкиваются с нехваткой денег на обязательные расходы (еда, проживание, одежда и так далее) и при этом имеют много действующих займов, то они могут воспользоваться одним из трех доступных вариантов для облегчения ситуации:

потребовать рефинансирования и пересмотра условий займа – это может облегчить долговую нагрузку за счет снижения ежемесячных платежей и прочих мер, включая даже списание его части или полной суммы в определенных случаях;

прибегнуть к восстановлению платежеспособности – позволит получить отсрочку до 5 лет на оплату долгов, но потребует выполнения определенных условий в рамках программы;

воспользоваться банкротством – доступно при определенных условиях.

В отличие от схемы со сдачей смартфона в ломбард или оформления нового кредита ради покрытия старых долгов, данные варианты могут позволить добиться решения ситуации, не увеличивая долги казахстанцев.