Как казахстанцам исправить ошибку в кредитной истории

График платежей и калькулятор. Иллюстративное фото: pixabay.com

В кредитной истории отображаются все действия заемщика, однако иногда даже в ней может появиться ошибочная информация. О том, что делать казахстанцам, обнаружившим недостоверные сведения, рассказали эксперты медиа-портала FinGramota.

В кредитной истории каждого человека хранится вся информация об его финансовой активности, в том числе забытые и неоплаченные кредиты, просроченные платежи и другие долги, которые у него когда-либо были.

Кредитная история не только фиксирует действия заемщика, а также позволяет своевременно определить его кредитную загруженность и не дать "скатиться в яму закредитованности". Тем не менее даже в таком полезном финансовом инструменте иногда могут обнаружиться неприятные сюрпризы.

В кредитной истории внезапно может появиться информация о непонятном кредите, который никто не оформлял, или о задолженности, которой на самом деле не существует.

У этой ошибки также могут быть негативные последствия, например, банк может отказаться выдавать кредит. Поэтому с такой недостоверной информацией мириться нельзя.

Как можно оспорить фальшивые данные

Сейчас каждый казахстанец может оспорить некорректные данные в кредитной истории. Для этого нужно иметь актуальный персональный кредитный отчет, полученный не позднее чем за 15 дней до даты подачи оспаривания.

Запросить его можно в Государственном кредитном бюро (на сайте id.mkb.kz) или же в Первом кредитном бюро (www.1cb.kz), а также на сайте Электронного правительства (www.egov.kz), в Центрах обслуживания населения (ЦОН) и в отделениях Казпочты.

Получив свежий отчет, нужно подать заявление на оспаривание кредитной истории. Сделать это можно онлайн через специальный сервис – достаточно ввести свой ИИН и номер телефона, который зарегистрирован в базе мобильных граждан.

После подачи заявления начнется проверка, и в течение 15 рабочих дней придет ответ. Если окажется, что в кредитной истории действительно есть недостоверные данные, она будет отредактирована и обновлена.

Расчет. Илюстративное фото: freepik.com/ijeab

Какие данные можно оспорить

Недостоверная информация может быть разной, но в любом случае в будущем она может принести проблемы.

Оспорить данные в кредитной истории можно, если:

обнаружился долг по кредиту, который уже закрыт;

есть просрочка по платежу, который был погашен;

на заявителя был оформлен мошеннический кредит;

при получении кредитного отчета заявитель увидел запрос на проверку организацией, которой он не давал согласия;

отображаемые персональные данные оказались некорректными;

отсутствует статус “реабилитирован” по кредитным контрактам, соответствующим требованиям правил реабилитации.

Стоит отметить, что заявитель может проверять статус заявки в режиме онлайн через личный кабинет на сайте Первого кредитного бюро или сервисы Государственного кредитного бюро.

Напомним, с 1 октября 2022 года кредитные истории казахстанцев обновляются ежедневно. Это значит, что у граждан есть возможность получить самую актуальную информацию и не допустить появления недостоверной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2007376-kak-kazahstantsam-ispravit-oshibku-v-kreditnoy-istorii/