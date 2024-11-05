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40 млрд тенге списали казахстанцам, признанным банкротами

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Мужчина держит в руках пустой кошелек
Пустой бумажник. Иллюстративное фото: freepik.com

Заместитель председателя КГД МФ РК Сеилжан Ахметов рассказал, сколько казахстанцев объявили себя банкротами в Казахстане и на какие суммы признано банкротство, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в СЦК состоялась пресс-конференция на тему "Упрощение процедур банкротства и восстановления платежеспособности граждан РК".

В рамках конференции заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Сеилжан Ахметов сообщил, что с 3 марта 2023 года, то есть с момента вступления поправок в силу, на применение процедуры внесудебного банкротства поступило более 131 тысячи заявлений.

"На рассмотрении органов госдоходов находится 6,6 тыс. заявлений. Процедуры проводятся в отношении 8 тыс. граждан, прекращена процедура по более чем 2 тыс. лицам. Отозвано 215 заявлений. Признаны банкротами 17,9 тыс. человек на сумму 40 млрд тенге", - сказал спикер.

По его данным, лидируют по числу заявлений Алматы, а также Алматинская, Жамбылская и Туркестанская области, то есть наиболее густонаселенные регионы.

В то же время судом банкротами признаны 45 человек на сумму 13,6 млрд тенге.

"Буквально недавно мы такую разбивку делали: на банкротство у нас чаще подают мужчины - это 53%, и 47% - женщины. По возрастам - в среднем большинство заявителей в возрасте 40-42 лет. Средняя сумма долга колеблется от нескольких тысяч тенге до 2 миллиардов тенге - это была самая большая сумма", - резюмировал Сеилжан Ахметов.

Также, по его словам, на банкротство в Казахстане подают в среднем люди в возрасте 40-42 лет.

Позже руководитель управления по работе с несостоятельными должниками КГД МФ РК Меруерт Сисембаева прокомментировала вопрос о том, повлияет ли признание банкротом одного из супругов на их шансы оформить ипотеку.

"В целом, одобрять или нет ипотеку - это внутренняя политика банка. По закону, если человек признается банкротом, то ему в течение 5 лет не будут выдаваться займы нигде. Они об этом знают. Если он состоит в числе проблемных заемщиков, то такому человеку не одобрят кредит", - сказала она.

Напомним, с 3 марта 2023 года в Казахстане начал действовать закон, который позволяет гражданам с неподъемными долгами объявлять себя банкротами. В 2024 году процедуру банкротства заметно упростили, убрав из нее ряд требований.

У самой процедуры есть свои минусы – банкрот не просто освобождается от долгов, но и принимает на себя некоторые серьезные ограничения, такие как, например, временный запрет на получение новых займов.

Впрочем, многих казахстанцев такие санкции не останавливают. Ранее мы писали, что на 19 октября в Казахстане было принято порядка 124,5 тыс. заявлений на банкротство. Треть из них подали жители Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183177-40-mlrd-tenge-spisali-kazahstancam-priznannym-bankrotami/

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