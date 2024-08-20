Как мошенники крадут деньги с помощью подмены телефонных номеров в Казахстане

Чтобы обмануть свою жертву, мошенники могут подменить свой реальный телефонный номер на подставной. Эта схема называется "спуфинг". Как она работает и в чем ее опасность, узнали журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Мошенники в Казахстане используют технологию "спуфинг" для подмены телефонных номеров, выдавая себя за банки, полицию или знакомых жертвы.

Преступники могут подделывать не только номера телефонов, но и SMS-сообщения, используя специальное программное обеспечение.

Эксперты рекомендуют проявлять бдительность, перепроверять информацию и не спешить делиться конфиденциальными данными или переводить деньги при подозрительных звонках.

Телефонное мошенничество – один из самых распространенных видов атак аферистов. Они могут представляться как полицейскими или банкирами, так и родственниками своих потенциальных жертв.

При этом не всегда преступники ограничиваются простыми звонками с неизвестного номера. Как сообщил медиа-портал FinGramota, они активно используют технику фальсификации, которая называется "спуфинг", то есть выдают себя за другого.

Аферисты могут использовать как простые методы, такие как подмена сайта, адреса электронной почты или номера телефона, так и более сложные приемы, включая применение современных технологий и искусственного интеллекта: они могут подменять доменное имя, изменять геолокацию, манипулировать сигналами GPS, перехватывать и подменять данные, передаваемые между двумя устройствами, и многое другое.

Чаще всего мошенники используют спуфинг во время телефонных звонков или отправки SMS-сообщений.

"Многие граждане не спешат отвечать на звонки, если номер неизвестный и код не казахстанский. Мошенники это хорошо знают, поэтому используют технологию VoIP (IP-телефония), которая может подменить любой номер", – предупреждают эксперты медиа-портала.

Замену можно сделать даже на короткие номера call-центров. Потенциальная жертва увидит на экране смартфона ложные сведения о вызывающем абоненте, тогда как сами преступники могут быть даже в другой стране.

Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

В таких условиях не сразу можно понять, что звонят мошенники, особенно если они используют методы социальной инженерии: придумывают легенду, представляются сотрудниками полиции, менеджерами банков или работниками сотовых операторов.

Они могут рассказать о попытке "мошенников" оформить кредит, о победе в розыгрыше или о завершении срока службы SIM-карты. Преступники даже способны подделать с помощью нейросетей голос и представиться знакомыми своей потенциальной жертвы.

Если во время такого звонка закрались сомнения или даже ничего не предвещает беды, лучше сначала завершить разговор, а потом связаться лично с организацией, из которой якобы совершили звонок, а если это знакомый, то написать или перезвонить ему самостоятельно и задать уточняющие вопросы.

Важно учесть, что такая схема работает не только со звонками, но и с SMS-сообщениями. Такой спуфинг представляет собой подмену сведений в текстовых сообщениях.

Мошенники используют специальное программное обеспечение, которое позволяет подделать идентификационные данные отправителя. В самом сообщении дается ссылка, через которую можно заразить свое устройство или вовсе сбросить пароль в мобильном банкинге.

В ситуациях, связанных со спуфингом, очень важно сохранять бдительность и не поддаваться панике. Не стоит торопиться отправлять деньги, делиться конфиденциальной информацией или переходить по подозрительным ссылкам. Иногда самое лучшее, что можно сделать – это ничего не предпринимать, чтобы защитить себя и свои финансы от мошенников.