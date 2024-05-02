Кого могут наказать вместо мошенников в Казахстане

В преступной схеме обычно участвуют мошенники и посредники. Последних могут наказать, даже если они не знали, куда были вовлечены. Кто может ими стать и понести ответственность, читайте на NUR.KZ.

Мошенники могут быть очень опасными – каждый год они обманывают тысячи людей. Только за первые три месяца 2024 года в Казахстане количество жертв мошенников превысило 12 тыс. человек.

При этом обычно аферисты не действуют в одиночку. Во многих схемах могут быть задействованы несколько человек – не только сами мошенники, но и посредники, которые зачастую даже не знают, что являются соучастниками преступления.

Однако это не отменяет того факта, что во время расследования они могут оказаться на скамье подсудимых вместо настоящего преступника.

Как рассказывает портал StopFake, такая ситуация произошла 14 марта. В суд с кассационным иском обратилась казахстанка, ставшая жертвой мошенников. Примечательным в ее деле было то, что настоящего афериста так и не нашли, а ущерб заставили возмещать посредников.

Преступная схема была стандартной: женщине позвонил якобы "полицейский" и напугал ее тем, что некто пытается переоформить на себя ее квартиру. Аферисты от лица разных госслужащих давали своей жертве инструкции, чтобы "спасти" ее имущество.

В результате все привело к тому, что напуганная женщина оформила несколько кредитов в разных банках и продала квартиру по заниженной цене, а вырученные деньги перевела на четыре разных карточных счета, продиктованных мошенниками.

Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Когда напуганная женщина пришла в себя и осознала, что ее обманули, то сразу обратилась в полицию. Во время расследования выяснилось, что счета, на которые были отправлены деньги, принадлежат посредникам, которые никогда не разговаривали с жертвой. Настоящих же преступников стражи порядка найти так и не смогли.

По итогу пострадавшая обратилась в суд с требованием обязать четырех владельцев карт, на которые поступили деньги, возместить ущерб. Но у посредников не было этих денег – после того, как поступили переводы, с ними связались реальные мошенники и сказали, что произошла ошибка.

То есть это были обычные люди, которые тоже обманом были вовлечены в мошенническую схему. Получив якобы ошибочные переводы, владельцы карт "вернули" деньги на указанные мошенниками счета и забыли о случившемся.

По итогу суды первых двух инстанций были на стороне посредников, однако Верховный суд решил иначе и обязал всех четырех владельцев карт возместить ущерб женщине, потому что их действия можно посчитать как "незаконное обогащение", ведь они просто сделали перевод и не обращались в банк, чтобы узнать реального отправителя.

Мужчина со смартфоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанцам, чтобы не пополнить ряды посредников, нужно помнить, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя отправлять полученные от незнакомцев деньги по указанным реквизитам. Чтобы безопасно вернуть деньги владельцам, следует воспользоваться услугой отмены перевода, возврата средств отправителю либо обратиться в банк.

Напомним, оказаться на скамье подсудимых вместо мошенников могут не только рядовые казахстанцы, но и предприниматели, которые в погоне за прибылью могут дать возможность злоумышленникам вести дела от их лица.