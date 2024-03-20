Потерял 2,6 млн тенге: о неудачном "трудоустройстве" за рубежом рассказал казахстанец

Казахстанцы часто стремятся трудоустроиться за границей. Однако не все предложения, встречающиеся в соцсетях, оказываются настоящими. Как "работодатели" крадут деньги граждан, читайте в NUR.KZ.

Работа за границей является заманчивым предложением, так как обычно трудовым мигрантам обещают больший уровень дохода, чем в их стране. Поэтому казахстанцы также стремятся найти зарубежные вакансии.

Однако риски обмана и мошенничества при поиске подобной возможности остаются высокими. Одним из таких случаев поделился Ахметжан (имя изменено), который попал в ловушку мошенников, рассчитывая начать новую жизнь в Европе.

Что обещают жертвам

"Дело в том, что я давно мечтал о работе за рубежом. И однажды, просматривая ленту соцсетей, я увидел рекламу, которая обещала высокооплачиваемую работу на фабрике популярного бренда спортивной одежды в центре Европы.

Я оставил заявку, и вскоре мне позвонили представители компании, которые пообещали доход в 3 500 - 4 500 евро в месяц", – сообщает Ахметжан.

При этом он отмечает, что сразу после первого звонка начался процесс подготовки к выезду. И ему были обозначены, казалось бы, обычные платежи для такой процедуры: за приглашение на работу, консульский сбор, страховку и прожиточный минимум.

В чем заключается уловка

По словам жертвы мошенников, они убедительно сообщали, что через определенный банк оплата не производится, и посоветовали использовать другой. При этом использовались реквизиты частного лица: то есть номер обычной банковской карты.

Напомним, что это как раз и является одним из признаков мошенничества, выявление которого должно заставить казахстанцев насторожиться.

Денежный перевод. Иллюстративное фото: Alejandro Ruhl/Getty Images

Ахметжан согласился и произвел оплату. При этом с него в обязательном порядке требовали чеки транзакций. Однако на этом дело не закончилось.

"Когда настало время оплаты прожиточного минимума, они попросили отправить деньги уже через другой банк, ссылаясь на технические особенности операций. И снова на карту физлица.

Они предупредили, что сейчас мне будут звонить с этого банка, а я должен ответить, что перевожу деньги куда-то на свои нужды. Когда все было сделано, "работодатели" сообщили, что деньги на европейский счет будут поступать не сразу и нужно ждать ответа", – рассказывает Ахметжан.

В то же время мошенники попросили у жертвы написать на листе свое полное имя и текст "Я по собственному желанию перевожу деньги для покупки криптовалюты" с подписью. К этому также требовалось приложить паспорт, после чего все нужно было сфотографировать и отправить мошенникам.

Подобный набор "документов" объяснялся тем, что банк якобы не будет одобрять операцию по переводу без наличия подтверждения.

Покупка цифрового актива. Иллюстративное фото: pexels.com/Morty Jameson

"Я был в замешательстве, но у меня не было выбора, так как это был последний этап оплаты перед отъездом – всего было потрачено 2,6 млн тенге.

Когда все документы и деньги были отправлены, началось долгое ожидание – все происходило в конце декабря. Однако после новогодних праздников "работодатели" пропали, не отвечали на звонки и сообщения.

А когда я все же смог до них дозвониться, они заявили, что не знают меня и отказались от любой ответственности", – делится своим опытом Ахметжан.

Напомним, что ранее о похожей ситуации рассказали в ДП Жамбылской области: женщина отдала полмиллиона тенге за обещания о трудоустройстве в Чехии.

Подобные истории являются предупреждением о том, как важно быть осторожным и внимательным при поиске работы за границей.

Необходимо всегда быть готовым к тому, что мошенники могут выглядеть или звучать крайне убедительно и профессионально. Поэтому следует помнить, что оплата каких-либо услуг должна производиться исключительно через выставленный счет.

А сами компании необходимо проверять на наличие лицензии и официальной регистрации.

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