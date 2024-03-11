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Эзотерика

Три главных признака мошенников, которые нельзя игнорировать казахстанцам

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Женщина с телефоном в руках
Жертва мошенничества. Иллюстративное фото: Juan Algar/Getty Images

Казахстанцы могут защитить себя, зная определенные общие признаки различных схем обмана. Так, они включают навязчивость, непрозрачную оплату и активные уговоры. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Мошенники могут украсть деньги казахстанцев под различными предлогами: от телефонного звонка до заполнения "анкеты" через неизвестные ссылки в социальных сетях.

При этом почти все используемые методы имеют некоторые схожие элементы, обнаружение которых может помочь потенциальным жертвам защитить себя от финансовых потерь. Главное – проявлять бдительность и мыслить критически.

В противном случае жертвой обмана могут стать даже специалисты в сфере безопасности.

Первый контакт

Обычно мошенники сами становятся инициаторами диалога: первыми звонят гражданам от лица представителей банка, госорганов, частных компаний или даже в качестве клиента.

При этом в зависимости от используемого сценария они могут применять следующие уловки:

  • звонок или сообщение поступило от "госоргана" или компании (банк, лотерея, интернет-провайдер и прочее) – в подобных случаях важно узнать точное название организации и контакты сотрудника, а потом прервать звонок и самостоятельно позвонить в это учреждение или ведомство через телефонные номера, размещенные на официальном сайте;
  • звонит или пишет "клиент" – такая уловка также опасна, так как обычно в данном случае жертве предлагают либо продолжить общение в социальных сетях вместо официальной площадки размещения объявления, либо провести сделку через сторонний "сервис оплаты". От этого следует отказаться.

Подозрительные ресурсы и способы оплаты

Вторым "этапом" при построении уловки является процесс получения денег жертвы.

Обычно в случае звонка или сообщения от якобы компаний (турагентства с предложением, онлайн-магазины и прочее) или госорганов казахстанцев могут уговаривать отдать деньги или оплатить услугу через:

  • сторонний ресурс – например, это будет ссылка на "сервис по предоплате или доставке", что чаще всего применяется в схемах обмана через интернет-магазины и площадки частных объявлений;
  • денежным переводом – жертве могут сказать, что принимается только предоплата и только на карту банка второго уровня или сторонней платежной системы, при этом отправляются реквизиты физического лица, что указывает на высокий уровень риска.
Мошенник в маске держит деньги
Мошенник. Иллюстративное фото: anantachat/GettyImages

В подобной ситуации следует отказаться от сделки, так как прозрачный продавец или покупатель не будет предлагать подобные схемы, которые не защитят интересы казахстанцев в случае желания вернуть деньги.

Также важно проверить название в адресной строке ресурса, на который предлагается перейти: оно может отличаться от оригинальной площадки одной буквой (например, NUP.KZ вместо NUR.KZ). Это правило действует и при переходе по неизвестным ссылкам даже от знакомых людей в соцсетях.

Эмоциональное давление и уговоры

Чтобы жертва поверила мошеннику и скорее согласилась передать деньги, злоумышленники могут применять методы психологического воздействия.

К ним относятся как угрозы и требования (особенно часто применяется при телефонном мошенничестве), так и уговоры для создания чувства того, что жертва может упустить выгоду. Во втором случае могут использоваться фразы об ограниченном предложении, большом количестве заявок, об отсутствии рисков от передачи кода, полученного в sms-сообщении, и так далее.

Важно не поддаваться на уговоры и, как было указано ранее, перепроверить достоверность сведений и личности звонившего лица. То есть обратиться в госорган или частную компанию через официальный сайт в интернете.

Все эти общие черты чаще всего встречаются в различных видах мошенничества, поэтому выявленные признаки должны сразу же насторожить казахстанцев. В итоге бдительность и спокойствие могут помочь сохранить ваши деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2065794-tri-glavnyh-priznaka-moshennikov-kotorye-nelzya-ignorirovat-kazahstantsam/

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