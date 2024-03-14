Можно ли заработать на денежных переводах в Казахстане

Онлайн-работа может показаться привлекательной, особенно когда работодатель обещает большой доход лишь за услуги по обналичиванию или переводу денег. Но такая "работа" грозит судом, сообщает NUR.KZ.
Среди различных объявлений в социальных сетях и специальных платформах по поиску работы иногда можно встретить предложения о заработке за посреднические услуги.
Например, в описании указывается, что это удаленная работа, для которой требуется лишь наличие банковского счета.
При этом ее особенность объясняется "налоговыми сложностями" – якобы у предпринимателя слишком большой оборот денег, и ему нужно использовать другие счета, чтобы не превысить лимиты по налоговому режиму.
Кто такой дроппер
Человек, который соглашается на такую "подработку", обычно называется дроппером (или просто дропом).
Участвуя в подобных схемах, дропперы становятся как бы посредниками. А все, что нужно делать для получения дохода – переводить поступающие на свой счет деньги на другие реквизиты и получать с этого свою "долю" в виде комиссий.
Напомним, что даже счета индивидуальных предпринимателей могут быть арендованы и использованы в подобных целях.
Происхождение переводимых дропперу денег обычно "работодатель" объясняет как оплату за товары или услуги от клиентов. А счета, на которые их нужно затем отправить – запасными реквизитами своей "компании".
Однако в действительности эти деньги могут быть денежными переводами от реальных людей, которые доверились мошенникам. Например, обычно это жертвы обмана, которые:
- хотели купить дешевые товары в Интернете;
- дали в долг друзьям, чьи аккаунты на самом деле были взломаны, а сообщения поступали от злоумышленников;
- или даже хотели вернуть деньги человеку, который "случайно" перевел деньги не на тот счет.
Последствия для дроппера
Участие в подобных схемах грозит казахстанцам серьезными последствиями.
Так как деньги поступают дропперам от обманутых граждан, то счета таких "посредников" становятся инструментом мошенничества. То есть, когда поступят жалобы в правоохранительные органы, то именно дропперы окажутся участниками схемы обмана.
А сами создатели мошеннической схемы обычно в итоге находятся за границей.
Поэтому за такую работу казахстанцев могут наказать вместо мошенников, даже если они не догадывались об особенностях применяемой уловки и сами стали как бы жертвой.
Другими словами, казахстанцам не следует доверять подобным объявлениям и рекламным сообщениям в социальных сетях и Интернете. Также важно помнить, что личный или предпринимательский счета нельзя передавать третьим лицам.
Ранее мы рассказывали, что в Казахстане хотят ввести штраф за передачу своей сим-карты другим лицам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2067354-mozhno-li-zarabotat-na-denezhnyh-perevodah-v-kazahstane/