Можно ли заработать на денежных переводах в Казахстане

Онлайн-работа может показаться привлекательной, особенно когда работодатель обещает большой доход лишь за услуги по обналичиванию или переводу денег. Но такая "работа" грозит судом, сообщает NUR.KZ.

Среди различных объявлений в социальных сетях и специальных платформах по поиску работы иногда можно встретить предложения о заработке за посреднические услуги.

Например, в описании указывается, что это удаленная работа, для которой требуется лишь наличие банковского счета.

При этом ее особенность объясняется "налоговыми сложностями" – якобы у предпринимателя слишком большой оборот денег, и ему нужно использовать другие счета, чтобы не превысить лимиты по налоговому режиму.

Кто такой дроппер

Человек, который соглашается на такую "подработку", обычно называется дроппером (или просто дропом).

Участвуя в подобных схемах, дропперы становятся как бы посредниками. А все, что нужно делать для получения дохода – переводить поступающие на свой счет деньги на другие реквизиты и получать с этого свою "долю" в виде комиссий.

Напомним, что даже счета индивидуальных предпринимателей могут быть арендованы и использованы в подобных целях.

Происхождение переводимых дропперу денег обычно "работодатель" объясняет как оплату за товары или услуги от клиентов. А счета, на которые их нужно затем отправить – запасными реквизитами своей "компании".

Денежный перевод. Иллюстративное фото: Alejandro Ruhl/Getty Images

Однако в действительности эти деньги могут быть денежными переводами от реальных людей, которые доверились мошенникам. Например, обычно это жертвы обмана, которые:

Последствия для дроппера

Участие в подобных схемах грозит казахстанцам серьезными последствиями.

Так как деньги поступают дропперам от обманутых граждан, то счета таких "посредников" становятся инструментом мошенничества. То есть, когда поступят жалобы в правоохранительные органы, то именно дропперы окажутся участниками схемы обмана.

А сами создатели мошеннической схемы обычно в итоге находятся за границей.

Поэтому за такую работу казахстанцев могут наказать вместо мошенников, даже если они не догадывались об особенностях применяемой уловки и сами стали как бы жертвой.

Другими словами, казахстанцам не следует доверять подобным объявлениям и рекламным сообщениям в социальных сетях и Интернете. Также важно помнить, что личный или предпринимательский счета нельзя передавать третьим лицам.

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