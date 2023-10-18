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Жительницу Тараза обманули на полмиллиона тенге, пообещав работу в Чехии

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Девушка сидит за компьютером
Девушка за компьютером. Иллюстративное фото: pexels.com

В Таразе женщина обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой мошенников, которые обещали отправить ее работать в Чехию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

По данным стражей порядка, в полицию Тараза с заявлением обратилась 48-летняя местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой интернет-мошенников.

Потерпевшая заявила, что в Instagram увидела объявление о приеме на работу в Чешской Республике.

"Женщина перешла по ссылке, и с ней связались потенциальные "работодатели", которые сообщили, что нужно заплатить 500 000 тенге, чтобы сделать документы и разрешение на работу. После того как она перевела деньги на указанный счет, с ней перестали держать связь", – рассказали полицейские.

По данному факту было начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками специальной группы "Киберпол" ДП Жамбылской области и второго отдела полиции установлен и задержан подозреваемый – 27-летний житель нашей столицы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина полностью признал вину. Сейчас ведется следствие.

Добавим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041586-zhitelnitsu-taraza-obmanuli-na-polmilliona-tenge-poobeschav-trudoustroystvo-za-granitsey/

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