Жительницу Тараза обманули на полмиллиона тенге, пообещав работу в Чехии
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В Таразе женщина обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой мошенников, которые обещали отправить ее работать в Чехию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.
По данным стражей порядка, в полицию Тараза с заявлением обратилась 48-летняя местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой интернет-мошенников.
Потерпевшая заявила, что в Instagram увидела объявление о приеме на работу в Чешской Республике.
"Женщина перешла по ссылке, и с ней связались потенциальные "работодатели", которые сообщили, что нужно заплатить 500 000 тенге, чтобы сделать документы и разрешение на работу. После того как она перевела деньги на указанный счет, с ней перестали держать связь", – рассказали полицейские.
По данному факту было начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество".
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками специальной группы "Киберпол" ДП Жамбылской области и второго отдела полиции установлен и задержан подозреваемый – 27-летний житель нашей столицы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина полностью признал вину. Сейчас ведется следствие.
Добавим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:
- группой лиц по предварительному сговору;
- лицом с использованием своего служебного положения;
- путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
- в сфере государственных закупок.
Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
- преступной группой;
- в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041586-zhitelnitsu-taraza-obmanuli-na-polmilliona-tenge-poobeschav-trudoustroystvo-za-granitsey/