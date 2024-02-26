Как казахстанцев могут обмануть продавцы в банковских мобильных приложениях

Удобство покупок товаров онлайн позволило казахстанцем экономить личное время. Однако даже регистрация магазина в банковских приложениях не защищает его клиентов от обмана, сообщает NUR.KZ.

Некоторые крупные банки второго уровня имеют в своих мобильных приложениях маркетплейсы – площадки, на которых предприниматели могут продавать товары онлайн.

Это удобный инструмент для покупателей, так как удается просмотреть сразу несколько предложений и подробно сравнить условия, стоимость и так далее. А оплата проходит официально через онлайн-платежи.

"Считается, что на данных площадках можно купить товары без риска быть обманутым, но реальность показывает, что полностью быть уверенным в честности продавцов нельзя и здесь", – отмечается в сообщении FinGramota.kz.

Как обманывают покупателей

Как сообщается в источнике, обман продавцов, зарегистрированных в онлайн-магазинах банковских мобильных приложений, сводится к простой схеме.

"Покупатель заказывает товар, к примеру велосипед, оплачивает его, но поставщик просто не отправляет товар в нужный срок, на звонки не отвечает и вообще не подает признаки своего существования. Эти действия могут происходить даже при наличии выставленного счета на онлайн-банкинг покупателя", – указывается в FinGramota.kz.

Поэтому даже в таких маркетплейсах важно быть внимательными.

Напомним, что мошенники могут подделывать сайты и сообщения о доставке посылки.

Как выбрать надежного продавца

Чтобы избежать ненужных проблем, казахстанцам рекомендуется посмотреть рейтинг продавца в приложении перед покупкой, а также обратить внимание на отзывы и комментарии.

Это может помочь сделать выводы о надежности данного поставщика товара.

Так, если у продавца мало комментариев (например, 5-10 штук), и все они написаны за короткое время, то это должно вызвать подозрения. Поэтому в таком случае, как отмечается в источнике, следует отдельно поискать наименование магазина в Интернете. Возможно, удастся найти интересные данные о нем, которые помогут избежать неприятностей.

Также при каждом оформлении заказа рекомендуется сохранять все переписки с продавцом до тех пор, пока покупка не завершена и товар не будет проверен лично.

Что делать, если вы столкнулись с лже-продавцом

"Если вы столкнулись с мошенничеством в Интернете, то в первую очередь стоит написать претензию в адрес продавца. Даже если юридический адрес магазина неизвестен, на сайте должны быть указаны какие-либо контактные данные для связи (например, адрес электронной почты).

Если же юридический адрес на сайте имеется, то будет нелишним электронную претензию продублировать обычной почтой", – советуют в FinGramota.kz.

Жертва мошенничества. Иллюстративное фото: Juan Algar/Getty Images

В тексте претензии должно быть подробно описана суть нарушения, допущенного магазином. Также нужно выразить свои требования: либо заменить товар, либо вернуть деньги.

Если претензия игнорируется, а действия магазина представляют собой явное мошенничество (например, не поставлен предварительно оплаченный товар), то следует подать заявление в полицию вместе с перепиской и чеком онлайн-оплаты.

Также можно подать жалобу на продавца через сайт e-tutynushy.kz – ресурс сам перенаправит жалобу продавцу. При этом у магазина будет 10 дней на решение вопроса с покупателем. В противном случае в дело будут задействованы уже государственные органы.

"Не стоит отказываться от подачи жалобы и по причине небольшой суммы похищенных денег. Важно помнить, что владельцы Интернет-магазина вовсе не являются недосягаемыми, ведь домен сайта расположен на хостинге, что предполагает наличие там точных паспортных данных владельца.

Кроме того, документы, прилагаемые к полученному товару, также могут содержать контактные данные продавца", – отмечается в источнике.

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