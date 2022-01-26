Как не попасться на уловки мошенников при покупке криптовалюты в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рынок криптовалют за последние несколько лет набрал широкую популярность во всем мире. Однако эта сфера имеет множество рисков, из-за которых казахстанцы могут лишиться своих денег. О том, как можно себя обезопасить и что нужно помнить инвестору, читайте в материале NUR.KZ.

Главная причина популярности криптовалюты – ее высокая волатильность. То есть цены за один Bitcoin, Etherium, Dogecoin и других видов криптовалют могут резко вырасти и увеличить сумму вложений инвестора.

Однако, вместе с возможностью быстрого и резкого роста, волатильность означает риски такого же неожиданного падения рыночного курса.

Также сохраняется существенный риск стать жертвой мошенников при попытке приобрести подобные активы.

О том, какие риски имеются и как можно уменьшить вероятность их возникновения, рассказали в Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий.

Криптовалютные биржи и риски

Обычно покупка криптовалютных активов производится на специальных биржах. В отличие от валютной, товарной и других официальных видов биржи, в сфере цифровых денег существует множество отдельных организаций.

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"Однозначно говорить, что определенная биржа безопасная или нет, мы не беремся. Но считаем важным отметить то, что наиболее популярные биржи с высокой ликвидностью средств должны обеспечивать безопасность на необходимом уровне.

Мы рекомендуем обращать внимание на популярность биржи и проверять торговые объемы на сайтах-агрегаторах. Например, на сайте coinmarketcap.com/exchange.

Пользователям необходимо доверять лишь проверенным биржам с высоким торговым оборотом. А также важно проверять достоверность сайта и его написания (доменное имя в строке браузера)", – сообщают специалисты.

Мемные виды криптовалют

Также казахстанцам следует с осторожностью относиться к так называемым "мемным" токенам – криптовалютам, создаваемым на основе шуток, событий и так далее. К ним относятся популярные Dogecoin, SafeMoon.

"Мемные" токены могут выходить почти каждый день. Они обычно не имеют своей ценности, но могут подорожать за счет роста популярности и активных процессов купли-продажи актива.

"Всякого рода «мемные» токены, в свою очередь, являются наиболее опасными для инвесторов. Так как чаще всего за ними не имеется никакой технологии, команды, фондов или экосистемы, что может привести к резкому падению цены", – отмечают специалисты.

Поэтому каждый человек, прежде чем покупать эти токены, должен самостоятельно изучить проект и оценить все риски.

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Как могут обмануть инвесторов

В сфере продажи криптовалютных активов также имеются различные способы обмана покупателя. Например, сервис для отслеживания транзакций на блокчейне Chainalysis определил список наиболее распространенных мошеннических схем:

поддельные веб-сайты и мобильные приложения по покупке криптовалюты;

фальшивые раздачи бесплатных цифровых монет якобы от известных личностей;

кража seed-фразы кошелька – списка слов, которые хранят информацию для восстановления доступа к биткоин-кошельку.

"Мошенники часто представляются администраторами или техподдержкой сервиса, который вы используете на самом деле. При этом пишут первыми сами злоумышленники, чтобы заполучить нужные данные.

Или они могут использовать выдуманные временные предложения. Например: "Отправь на наш адрес 100 монет и получи 300 обратно", – сообщают в Ассоциации блокчейн-технологий.

Другими словами, сфера криптовалюты является очень рискованной.

Наибольший шанс для защиты от мошенников предоставляют самые популярные площадки с большими объемами торгов. Однако даже в этом случае каждый инвестор должен быть внимательным и вкладывать деньги только при достаточной степени уверенности в своей безопасностии

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1952794-kak-ne-popastsya-na-ulovki-moshennikov-pri-pokupke-kriptovalyuty-v-kazahstane/