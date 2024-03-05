"Сдай ИП в аренду и зарабатывай до 150 тыс. тенге в день": чем опасны подобные сделки в Казахстане

Казахстанцам, имеющим статус индивидуального предпринимателя, предлагают сдать их платежные системы в аренду за деньги. Однако это может обернуться судом и еще большими расходами, сообщает NUR.KZ.

В Интернете можно столкнуться с рекламой, в которой казахстанцам, имеющим статус индивидуального предпринимателя (ИП), обещают доход за аренду их платежных систем.

"Сдай ИП в аренду и зарабатывай до 150 тыс. тенге в день", – указывается в одном из подобных объявлений, которые могут встретиться казахстанцам. Однако передача своих данных и предпринимательских счетов в итоге может обернуться серьезными последствиями.

Об этом рассказал Юрий Ли, создатель Общественного фонда "Финансовая культура Казахстана".

Что обещают предпринимателям

Как отмечает эксперт, подобные предложения распространяются в основном через социальные сети. Так, некие лица якобы ищут партнеров, чтобы расширять свое дело, и для этого им нужны в аренду ИП с доступом к их платежным системам.

Среди причин злоумышленники могут отмечать, что у них активно идут продажи и из-за этого происходит превышение порогов по НДС. Соответственно, якобы требуются дополнительные платежные счета.

В доказательство они могут предоставлять либо реальные аккаунты интернет-магазинов в социальных сетях, которые ранее были куплены или также арендованы мошенниками, либо фейковые аккаунты с поддельными фотографиями товаров.

Могут завлекаться граждане, которые только достигли 18 лет, – они даже могут специально открыть ИП, доверившись подобным уговорам.

Жертва мошенничества. Иллюстративное фото: Juan Algar/Getty Images

"Также сейчас мошенники стали прикрываться тем, что им якобы нужны сотрудники, которые имеют ИП и платежные системы. Обещают за это различные виды заработка: и в фиксированной сумме, и в процентах от дохода.

Даже обещают, что все налоги они возьмут на себя, а от владельца ИП вовсе ничего не потребуется делать", – сообщает Юрий Ли.

То есть казахстанцам обещают доход без дополнительных хлопот, ведь вопросы налогов и проведения сделок на себя возьмут "арендаторы" ИП. Подобные обещания в итоге позволяют им получить доступ к платежным системам жертв.

Риски такой рекламы

Доверившиеся подобному предложению казахстанцы могут столкнуться с серьезными последствиями для себя.

"Это касается не только ИП, но и владельцев ТОО – встречались ситуации, в которых даже такие компании могли довериться и передать свои данные мошенникам.

Риски здесь очевидные: злоумышленники, заполучив доступ к платежным счетам предпринимателя, выставляют рекламу о продаже товаров или предоставлении услуг в социальных сетях: это могут быть бытовая техника, гаджеты, туризм и даже образование.

Далее покупателям выставляют счет по заполученным реквизитам. И как только деньги поступают, их выводят на другие счета (через дропперов), в криптовалюту и за границу. В итоге все обязательства остаются на том самом ИП или ТОО, которые доверились подобным предложениям об аренде своих счетов", – сообщает эксперт.

Покупка в интернете. Иллюстративное фото: CentrallTAlliance/GettyImages

Можно ли доказать свою невиновность

Как указывает Юрий Ли, в подобных случаях покупатели, оказавшиеся жертвами обмана, в итоге подают в суд на владельцев ИП и ТОО, через платежные системы которых проводилась сделка.

При этом предприниматели ссылаются на то, что сами они не принимали в этом участия и также были жертвами обмана. Однако их это не оправдывает.

"ИП и ТОО – это юридический статус. И передать их третьим лицам означает фактически то же самое, как отдать свой паспорт в аренду. Это незаконно: в договоре с банками отмечается запрет на передачу паролей и прочих данных неуполномоченным лицам, ведь в итоге все сделки совершаются от лица ИП или ТОО.

Соответственно, если права потребителей были нарушены, то предприниматели должны будут понести ответственность. А далее они уже сами должны искать мошенников, чтобы взыскать с них понесенные убытки, и доказывать факт того, что сделка проведена злоумышленниками", – сообщает Юрий Ли.

Поэтому казахстанцам, имеющим ИП, следует избегать подобных предложений, чтобы в итоге не остаться в убытках и виновными в обмане покупателей.

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