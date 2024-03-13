"Распродажа конфиската": чем опасны подобные акции в Казахстане

Изъятое госорганами имущество может быть реализовано через определенные площадки. Однако мошенники стали выдавать себя за тех, кто продает такие товары. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Изъятие различного вида имущества может производиться по определенным причинам. Например, это могут быть жилье, автомобили и прочее имущество должников, а также контрафактные или незаконно ввезенные товары (техника, одежда, мебель, продукты и так далее).

При этом некоторые из них обычно подлежат уничтожению или зачислению в пользу государства, а другие – продаже на официальных аукционах.

Как сообщает автор проекта STOP PIRAMIDA Юрий Ли на своей странице в Instagram, злоумышленники пользуются уловками, которые прикрываются похожими инструментами.

Как предлагают купить товар подешевле

Как отмечается в источнике, казахстанцам в социальных сетях предлагается возможность купить якобы ранее конфискованные таможней товары по доступным ценам: обычно это электронная или бытовая техника.

При этом стоимость товаров в подобных магазинах по "продаже конфиската" обычно указывается значительно ниже, чем на рынке. Например:

популярный фен для волос продается по 170 тыс. тенге , в то время как в настоящих онлайн-магазинах и маркетплейсах он стоит около 230 тыс. тенге ;

, в то время как в настоящих онлайн-магазинах и маркетплейсах он стоит ; умная колонка выставлена за 100 тыс. тенге, а ее реальная рыночная цена равна 164 тыс. тенге.

То есть цены существенно разнятся, что становится главной приманкой для покупателей. Для этого даже создаются профили поддельных интернет-магазинов: всего авторы указывают на четыре подобные страницы, обнаруженные в соцсетях.

Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Как выявить обман

"Данные аккаунты совсем не информативные. Лишь в одном из них мы видим расположение – это Российская Федерация. И в трех из них мы видим, что несколько раз менялось наименование, что скорее всего говорит о перепродаже этих аккаунтов.

В трех из этих аккаунтов запрещено упоминание, и в двух из них ограничено комментирование постов", – отмечается в публикации.

В итоге казахстанцы, которые могут довериться уловке и перевести деньги или даже оплатить онлайн-счет (он может быть арендован у других лиц), рискуют потерять свои деньги.

При этом отмечается, что реальная продажа конфискованного на таможне имущества производится не через социальные сети и вот такого рода магазины, а только через площадку e-auction.gosreestr.kz, согласно правилам, утвержденным Министерством финансов.

"Уполномоченным органом в таких случаях является Комитет государственных доходов Министерства финансов, он же делает оценку имущества. Первые торги осуществляются исключительно на повышение.

На понижение идет в основном то имущество, которое неликвидно – не пользуется спросом", – отмечается в источнике.

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