"Распродажа конфиската": чем опасны подобные акции в Казахстане

Изъятое госорганами имущество может быть реализовано через определенные площадки. Однако мошенники стали выдавать себя за тех, кто продает такие товары. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
Изъятие различного вида имущества может производиться по определенным причинам. Например, это могут быть жилье, автомобили и прочее имущество должников, а также контрафактные или незаконно ввезенные товары (техника, одежда, мебель, продукты и так далее).
При этом некоторые из них обычно подлежат уничтожению или зачислению в пользу государства, а другие – продаже на официальных аукционах.
Как сообщает автор проекта STOP PIRAMIDA Юрий Ли на своей странице в Instagram, злоумышленники пользуются уловками, которые прикрываются похожими инструментами.
Как предлагают купить товар подешевле
Как отмечается в источнике, казахстанцам в социальных сетях предлагается возможность купить якобы ранее конфискованные таможней товары по доступным ценам: обычно это электронная или бытовая техника.
При этом стоимость товаров в подобных магазинах по "продаже конфиската" обычно указывается значительно ниже, чем на рынке. Например:
- популярный фен для волос продается по 170 тыс. тенге, в то время как в настоящих онлайн-магазинах и маркетплейсах он стоит около 230 тыс. тенге;
- умная колонка выставлена за 100 тыс. тенге, а ее реальная рыночная цена равна 164 тыс. тенге.
То есть цены существенно разнятся, что становится главной приманкой для покупателей. Для этого даже создаются профили поддельных интернет-магазинов: всего авторы указывают на четыре подобные страницы, обнаруженные в соцсетях.
Как выявить обман
"Данные аккаунты совсем не информативные. Лишь в одном из них мы видим расположение – это Российская Федерация. И в трех из них мы видим, что несколько раз менялось наименование, что скорее всего говорит о перепродаже этих аккаунтов.
В трех из этих аккаунтов запрещено упоминание, и в двух из них ограничено комментирование постов", – отмечается в публикации.
В итоге казахстанцы, которые могут довериться уловке и перевести деньги или даже оплатить онлайн-счет (он может быть арендован у других лиц), рискуют потерять свои деньги.
При этом отмечается, что реальная продажа конфискованного на таможне имущества производится не через социальные сети и вот такого рода магазины, а только через площадку e-auction.gosreestr.kz, согласно правилам, утвержденным Министерством финансов.
"Уполномоченным органом в таких случаях является Комитет государственных доходов Министерства финансов, он же делает оценку имущества. Первые торги осуществляются исключительно на повышение.
На понижение идет в основном то имущество, которое неликвидно – не пользуется спросом", – отмечается в источнике.
Ранее мы рассказывали, как можно купить залоговое имущество в Казахстане.
Также мы делились советами о том, по каким критериям можно определить мошенников в интернете.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2066856-rasprodazha-konfiskata-chem-opasny-podobnye-aktsii-v-kazahstane/