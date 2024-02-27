Как мошенники подставляют индивидуальных предпринимателей в Казахстане

Мошенники оформляют через чужие ИП фиктивные продажи на миллионы. По итогу бизнесмены остаются с огромными долгами, обманутыми клиентами и заведенной "уголовкой". Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Мошенники всегда ищут новые способы обмануть людей. В этот раз они нацелились на индивидуальных предпринимателей (ИП). Как сообщили эксперты портала StopFake, аферисты используют чужие ИП, чтобы обмануть всех: и самих предпринимателей, и их клиентов.

Стоит отметить, что саму преступную схему нельзя назвать новой – о ней было известно и ранее. Суть заключается в "аренде" чужих ИП и проведении через них различных сделок.

Например, в мае прошлого года жертвой мошенников стала казахстанская предпринимательница, которая решила заработать, сдав в аренду зарегистрированное на нее ИП. От ее имени продавали детские игрушки, однако через некоторое время онлайн-магазин из-за поступающих от покупателей жалоб расторг с ней договор.

Как оказалось, никаких продаж не было – мошенники оформляли заказы, получали деньги, но не отправляли купленные людьми игрушки. Когда женщина поняла, что ее обманули преступники, было поздно – несколько покупателей уже написали на нее заявления в полицию.

Был и другой похожий случай – "сдав в аренду" ИП, казахстанец остался должен государству 24 млн тенге. Именно столько составил НДС с якобы проданных "арендаторами" товаров.

Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Предлагая "сдать им в аренду" ИП, аферисты могут придумать много разных причин, например, что они достигли лимита по налогам, но бизнес набирает обороты и нужно расширяться, или что на их собственное ИП был наложен арест.

За "сдачу в аренду" ИП мошенники обещают предпринимателю процент от проданного товара, а также уплату всех комиссий и налогов. Однако, как выясняется впоследствии, ни налогов, ни комиссий злоумышленники не платят, оставляя долги настоящему предпринимателю. Более того, "арендаторы" часто "торгуют" несуществующим товаром, подставляя владельца ИП.

"Интересно, что иногда предприниматели даже не передают физический доступ к своему приложению. То есть им просто говорят выставить счет на такую-то сумму на такой-то номер, и все. И предприниматель делает это в прямом смысле своими собственными руками – участвует в мошеннической схеме", – рассказывает о проблеме специалист по финансовой безопасности Дамир Нуритдинов.

Решивший заработать сдачей в аренду ИП предприниматель рискует не только остаться с многомиллионными долгами и разрывом всех контрактов. В самом плохом случае ко всему этому может присоединиться и тюремный срок. Дело в том, что передача ИП третьим лицам в Казахстане незаконна.

Если будет доказано, что предприниматель, осознавая это или нет, был вовлечен в схемы мошенничества, уклонения от уплаты налогов, легализации или отмывания денег, изготовления, хранения, перевозки с целью сбыта или непосредственно сбыта наркотиков, то его ждет уголовная ответственность.

Мошенник. Иллюстративное фото: Diy13/Getty Images

Таким образом, вместо заработка человек получит огромные долги, лишится своего бизнеса и сядет в тюрьму. Чтобы этого не случилось, ни в коем случае нельзя участвовать в незаконных схемах, в том числе в передаче ИП в аренду третьим лицам. Важно помнить, что за все сделки будет ответственен сам индивидуальный предприниматель.

Что касается покупателей, то важно помнить, что ни один предприниматель не будет работать себе в убыток – если ИП продает какой-либо товар намного дешевле, чем в среднем по рынку, то это повод усомниться в его честности.

Важно помнить, что попытки заработать легкие деньги или купить за бесценок дорогую вещь активно используются мошенниками и часто ведут к весьма серьезным потерям.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что мошенники начали обманывать казахстанцев, прикрываясь "Казпочтой".