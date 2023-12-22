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30 лет независимости Казахстана

Двойной обман: как казахстанцы теряют деньги, пытаясь вернуть украденные мошенниками средства

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Подписание договора
Договор. Иллюстративное фото: BernardaSV/Getty Images

Активный рост интернет-мошенничества порождает спрос среди казахстанцев на услуги по возврату потерянных денег. Но эти же "услуги" оказывают сами злоумышленники. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали о том, какие методы обмана казахстанцев использовали мошенники в 2023 году. Среди были различные уловки, включая:

  • подставные конкурсы и розыгрыши;
  • услуги по получению водительского удостоверения в обход экзаменов;
  • благотворительные сборы и так далее.

В общей сложности подобные схемы позволили им не только украсть сбережения, но и оформить 14,6 млрд тенге навязанных кредитов на почти 8 тыс. казахстанцев.

Теперь, зная желание жертв вернуть потерянные деньги, злоумышленники внедряют новый способ хищения. Об этом сообщает Telegram-канал Finance.kz.

"Помощь" от самих себя

Как сообщается в источнике, новая схема обмана заключается в якобы предоставлении помощи казахстанцам, ставшим жертвами мошенничества в Интернете.

"Настоящие мошенники просто издеваются – они взяли видео Руслана Омарова, актера, который сыграл в сериале "Мошенники", сделали ему липсинг (изменение движения губ), наложили новый текст и поставили на рекламу мошенников, которые обманывают тех, кого уже обманули мошенники, обещая вернуть украденное", – отмечается в Finance.kz.

Ранее схожие объявления размещались от лица президента РК.

Звонок, поступающий от незнакомого номера
Телефонный звонок. Иллюстративное фото: d3sign/Getty Images

Суть подобной схемы схожа с другой уловкой злоумышленников – обещаниями помочь вернуть деньги от брокера-мошенника.

То есть жертва, поверившая рекламе, переходит по ссылке и с ним связываются "консультанты". Далее они якобы находят счета с похищенными деньгами и обещают вернуть их за определенный процент – обычно около 10-13% от потерянной суммы.

При этом услуги просят оплатить заранее. И как только жертва вносит эти деньги, с ней обрывают связь.

Как защитить себя от обмана

Чтобы не стать жертвой мошеннических рекламных объявлений важно помнить несколько правил:

  • если это про инвестиции – брокерские услуги должны предоставлять только лицензированные брокеры, и важно тщательно изучить их сайт, лицензии и прочую информацию;
  • не стоит реагировать на предложения о быстром и легком заработке в Интернете, в которых предлагается якобы просто оставлять отзывы, заполнять анкеты или ставить "лайки". Такие объявления обычно распространяются в социальных сетях;
  • мошенники часто используют телефонные звонки – представляются работниками банков, частными судебными исполнителями и грозят арестом за долги, следователями и так далее. Не стоит сразу и беспрекословно выполнять все указания неизвестного звонящего.

"Помните, что те, кто обещает вам вернуть деньги от якобы других мошенников, тоже мошенники.

Не верьте в быстрые деньги – без труда не бывает больших прибылей. Сохраняйте здравый смысл и критическое мышление. Только они помогут защитить ваши деньги", – советуют в Finance.kz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2051837-dvoynoy-obman-kak-kazahstantsy-teryayut-dengi-pytayas-vernut-ukradennye-moshennikami-sredstva/

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