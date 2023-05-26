На 8 млн тенге продали жителям Кокшетау несуществующий сахар

Сахар. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Акмолинской области стражи порядка задержали подозреваемого в продаже жителям Кокшетау несуществующего сахара на сумму около 8 млн тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, жителям Кокшетау предлагали несуществующий товар по сниженной цене – 7 тыс. тенге за мешок, таким образом завлекая их. А в марте в местное управление полиции поступило заявление от жительницы города о том, что она заплатила 7 млн тенге за сахар, который так и не получила.

Аналогичные заявления поступили еще от шести жителей Кокшетау. Общий ущерб составил 7,7 млн тенге.

Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого, им оказался 56-летний ранее судимый мужчина. Его поместили в изолятор временного содержания.

Как сообщили в ведомстве, все факты зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество". Кроме того, полиция устанавливает причастность задержанного к другим преступлениям.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13 млн 800 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022113-na-8-mln-tenge-prodali-zhitelyam-kokshetau-nesuschestvuyuschiy-sahar/